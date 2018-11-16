В Сети появились данные о тест-драйве седана Volvo S60
В Сети появились данные про тест-драйв седана Volvo S60. Когда шведская компания оказалась в составе концерна Geely, она обзавелась большими амбициями, а также смогла сохранить главную свою черту – безопасность.
Транспортное средство отличается ярким дизайном. Несмотря на покатую крышу, салон автомобиля вышел просторным, включая также область задних пассажиров. Багажное отделение стало более вместительным. При этом его обивка оказалась не достаточно надежной, а также бюджетной. Версия Volvo S60 стала первым авто производителя, который имеет только бензиновые, а также электрические силовые агрегаты. Все участники тест-драйва получили именные бутылки для воды, которые изготовлены из биоразлагаемого пластика. В свою очередь производительность гибридного силового агрегата тестируемого транспортного средства достигает 415 лошадиных сил. Автомобиль до первой сотни разгоняется за 4,7 сек. Седан на одной электрической тяге может преодолеть более 40 километров.
В Сети ранее появились данные, что в европейских государствах в октябре продажи транспортных средств марки LADA снизились на 30 процентов.
Транспортное средство отличается ярким дизайном. Несмотря на покатую крышу, салон автомобиля вышел просторным, включая также область задних пассажиров. Багажное отделение стало более вместительным. При этом его обивка оказалась не достаточно надежной, а также бюджетной. Версия Volvo S60 стала первым авто производителя, который имеет только бензиновые, а также электрические силовые агрегаты. Все участники тест-драйва получили именные бутылки для воды, которые изготовлены из биоразлагаемого пластика. В свою очередь производительность гибридного силового агрегата тестируемого транспортного средства достигает 415 лошадиных сил. Автомобиль до первой сотни разгоняется за 4,7 сек. Седан на одной электрической тяге может преодолеть более 40 километров.
В Сети ранее появились данные, что в европейских государствах в октябре продажи транспортных средств марки LADA снизились на 30 процентов.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:45