В октябре в государствах Европы продажи авто марки LADA уменьшились на 30 %
В октябре этого года реализации транспортных средств марки LADA в государствах Европы снизились на 30 процентов. Информация представлена специалистами аналитического агентства «Автостат».
Аналитики отмечают, что в странах Евросоюза всего за октябрь реализовали 327 новых транспортных средств российского производства. По словам экспертов, в Европейском Союзе продажи LADA падают второй месяц подряд. В данном случае следует учитывать, что в целом европейский автомобильный рынок демонстрирует снижение (на 7,4 процента за месяц). Это объясняется вводом новых правил сертификации WLTP. В целом продажи транспортных средств LADA выросли за первые 10 месяцев 2018 года. Общие продажи отечественного автогиганта в октябре увеличились на 5 процентов.
Недавно стало известно, что французские специалисты ведут работы по проектированию кроссовера Renault Captur второго поколения. Его покажут через год во время франкфуртского мотор-шоу.
Аналитики отмечают, что в странах Евросоюза всего за октябрь реализовали 327 новых транспортных средств российского производства. По словам экспертов, в Европейском Союзе продажи LADA падают второй месяц подряд. В данном случае следует учитывать, что в целом европейский автомобильный рынок демонстрирует снижение (на 7,4 процента за месяц). Это объясняется вводом новых правил сертификации WLTP. В целом продажи транспортных средств LADA выросли за первые 10 месяцев 2018 года. Общие продажи отечественного автогиганта в октябре увеличились на 5 процентов.
Недавно стало известно, что французские специалисты ведут работы по проектированию кроссовера Renault Captur второго поколения. Его покажут через год во время франкфуртского мотор-шоу.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00