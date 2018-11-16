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В октябре в государствах Европы продажи авто марки LADA уменьшились на 30 %

В октябре этого года реализации транспортных средств марки LADA в государствах Европы снизились на 30 процентов. Информация представлена специалистами аналитического агентства «Автостат».

В октябре в государствах Европы продажи авто марки LADA уменьшились на 30 %


Аналитики отмечают, что в странах Евросоюза всего за октябрь реализовали 327 новых транспортных средств российского производства. По словам экспертов, в Европейском Союзе продажи LADA падают второй месяц подряд. В данном случае следует учитывать, что в целом европейский автомобильный рынок демонстрирует снижение (на 7,4 процента за месяц). Это объясняется вводом новых правил сертификации WLTP. В целом продажи транспортных средств LADA выросли за первые 10 месяцев 2018 года. Общие продажи отечественного автогиганта в октябре увеличились на 5 процентов.

Недавно стало известно, что французские специалисты ведут работы по проектированию кроссовера Renault Captur второго поколения. Его покажут через год во время франкфуртского мотор-шоу.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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