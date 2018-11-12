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Французские специалисты проектируют кроссовер Renault Captur второй генерации

Французские специалисты занимаются проектированием кроссовера Renault Captur второй генерации. Он будет показан через год в рамках франкфуртского мотор-шоу.

Французские специалисты проектируют кроссовер Renault Captur второй генерации

Авто изначально будут продавать с ДВС. Позднее машина появится на авторынке в формате подключаемого гибрида. Гибридную версию Renault Captur оснастят турбированной «четверкой» 1.6 компании Nissan. Ей пару составит электромотор, который получает энергию от АКБ на 9 кВт-ч. Кросс второй генерации на электрическом ходу сможет преодолеть 48 км. Renault Captur также будет оснащаться бензиновым мотором 1.3 Renault-Nissan-Mercedes. Возможно, моторную гамму Captur пополнит также более экологичный и экономичный мотор 1.5 dCi.

Автомобиль должен получить эволюционный дизайн. Салон авто выполнят в духе последних новинок популярной французской марки. Модель в «топовых» комплектациях должны наделить полуавтономным управлением ProPilot. У Captur со временем может появиться полностью электрическая модификация.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00

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