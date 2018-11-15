Мать Тимати показала фанатам в Instagram, как его дочь занимается балетом
Симона Юнусова, являющаяся мамой Тимати, обнародовала в соцсети Instagram новое видео. В ролике запечатлено, как дочь рэпера Алиса занимается балетом.
На видео дочь Тимати выполняет сложные упражнения. Алиса прыгает через препятствия, держа пятки вместе. Тренер строго руководит процессом, при этом не даёт маленькой ученице поблажек. Педагог требует от девочки соблюдать правила и точно выполнять движения. Симона Юнусова уверена, что учитель поступает верно, так как приучает внучку к сложностям танца с раннего детства. Ролик за два часа собрал свыше 189 тысяч одобрительных лайков и более 130 комментариев. Подписчики согласны с матерью рэпера, потому что добиться успеха можно только упорными тренировками.
Ранее Анна Семенович в соцсети Instagram поговорила с поклонниками об интеллекте мужчин и женщин. Артистка подчеркнула, что известная актриса Мэрилин Монро была очень красива и умна.
На видео дочь Тимати выполняет сложные упражнения. Алиса прыгает через препятствия, держа пятки вместе. Тренер строго руководит процессом, при этом не даёт маленькой ученице поблажек. Педагог требует от девочки соблюдать правила и точно выполнять движения. Симона Юнусова уверена, что учитель поступает верно, так как приучает внучку к сложностям танца с раннего детства. Ролик за два часа собрал свыше 189 тысяч одобрительных лайков и более 130 комментариев. Подписчики согласны с матерью рэпера, потому что добиться успеха можно только упорными тренировками.
Ранее Анна Семенович в соцсети Instagram поговорила с поклонниками об интеллекте мужчин и женщин. Артистка подчеркнула, что известная актриса Мэрилин Монро была очень красива и умна.