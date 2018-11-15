АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Опасный туризм: Рейтинг знаменитостей, чуть не погибших на отдыхе
EUR 76.76 USD 68.00
Курс валют на 15.11.2018

Мать Тимати показала фанатам в Instagram, как его дочь занимается балетом

Симона Юнусова, являющаяся мамой Тимати, обнародовала в соцсети Instagram новое видео. В ролике запечатлено, как дочь рэпера Алиса занимается балетом.

Мать Тимати показала фанатам в Instagram, как его дочь занимается балетом


На видео дочь Тимати выполняет сложные упражнения. Алиса прыгает через препятствия, держа пятки вместе. Тренер строго руководит процессом, при этом не даёт маленькой ученице поблажек. Педагог требует от девочки соблюдать правила и точно выполнять движения. Симона Юнусова уверена, что учитель поступает верно, так как приучает внучку к сложностям танца с раннего детства. Ролик за два часа собрал свыше 189 тысяч одобрительных лайков и более 130 комментариев. Подписчики согласны с матерью рэпера, потому что добиться успеха можно только упорными тренировками.

Ранее Анна Семенович в соцсети Instagram поговорила с поклонниками об интеллекте мужчин и женщин. Артистка подчеркнула, что известная актриса Мэрилин Монро была очень красива и умна.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В магазинах, выступающих против натурального
Мать Тимати показала фанатам в Instagram, как его
Отец Бузовой рассказал, что её бойфренд-уголовник
В Samsung обрушили официальные цены на Galaxy S9
Астрофизики открыли новую «призрачную» галактику
Максим Галкин раскрыл подробности давнего
The Independent перечислил лучшие сцены секса в
В Приморье обнаружена крупная партия рыбы с
Новый интерфейс Windows 10 шокировал пользователей
Алексей Учитель снимет мифологический фильм о
В рамках торгов Bring A Trailer представили
Yota запустит самый дешевый безлимитный доступ к
В Индии обнаружена челюсть примата возрастом 11
В Калининграде в роддоме умер ребенок из-за
Опасный туризм: Рейтинг знаменитостей, чуть не
Красиво жить не запретишь: Самые странные и
Смартфон Aquos R2 Compact получит два экранных
Ганн против Шьямалана: Главные кинопремьеры зимы
NASA опубликовало редкий снимок прохождения Луны
Анна Семенович затронула тему интеллекта мужчин
Яна Чурикова поздравила Диму Билана в Instagram с
В Египте нашли останки беременной женщины,
Бывший шеф-повар Елизаветы II рассказал о
Учёные: Гормон дофамин играет важную роль в
Эксперт прокомментировал возможность мирного
Соцсети: Малолетний сын IT-эксперта обошёл
Татьяна Навка зажигательно танцевала с Юлией
Yamaha начнет продавать в России внедорожник и
В ЮАР создали мощнейший седан Subaru WRX STI
Вулканическая кальдера Флегрейские поля в Италии
Просмотреть все новости