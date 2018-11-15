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Анна Семенович затронула тему интеллекта мужчин и женщин в Instagram

Анна Семенович в своем Instagram-аккаунте решила поговорить с фолловерами о интеллекте женщин и мужчин. Певица заявила, что Мэрилин Монро была красива и умна.

Анна Семенович затронула тему интеллекта мужчин и женщин в Instagram


Звезда сообщила, что IQ Мэрилин Монро равен 138 баллам, а Эйнштейна - 150 баллам. По словам артистки, это доказывает, что Мэрилин Монро была красива и умна. Певица спросила у поклонников-мужчин, признают ли они, что красивая девушка может быть умной. Пост знаменитость сопроводила «пикантным» снимком. На данном фото исполнительница песен запечатлена лежа на коричневом кожаном диване в полупрозрачном черном боди. Публикация за четыре часа собрал свыше 85 тысяч отметок «Мне нравится» и более 700 комментариев. Некоторые подписчики заявили, что мужчины сначала смотрят на мягкое место девушки, а только после оценивают уровень ума. Множество фанатов отметило внешность Анна Семенович, подчеркнув, что она «умница и красавица».

Недавно Алсу дала откровенное интервью, в котором рассказала, что ее с супругом объединила музыка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:07

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