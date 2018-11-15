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Музыка объединила Алсу и ее супруга-бизнесмена

Алсу на честь 20-летия творческой деятельности начала гастрольный тур "Не молчи", на котором также присутствовал супруг певицы Ян Абрамов. Во время интервью артистка рассказала, что ее с мужем объединила музыка.

Музыка объединила Алсу и ее супруга-бизнесмена


По словам Алсу, полгода команда из ста человек готовила шоу "Не молчи". Однако костюмы неоднократно перешивались, так как артистка стремительно худела из-за напряженного графика и стресса. Дочери певицы – 10-летняя Микелла и 12-летняя Сафина, в этот вечер также вышли на кремлевскую сцену. Оваций и цветов они получили не меньше популярной мамы. В зале присутствовал любимый муж звезды – бизнесмен Ян Абрамов. Ранее ходили слухи, что супруг знаменитости не очень желает, чтобы она занималась эстрадной карьерой. Однако певица опровергла эту информацию. По ее словам, муж ее во всем полностью поддерживает. Они даже познакомилась благодаря музыке, потому что он также музыкальный человек.

Музыка объединила Алсу и ее супруга-бизнесмена


Алсу рассказала, что ее супруг пишет песни, а также прекрасно разбирается в жанрах и стилях. Ян Абрамов в прошлой программе артистки даже являлся генеральным продюсером, при этом был вовлечен полностью в творческий процесс.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:52

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