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Фанаты Ани Лорак затравили Сергея Шнурова в Instagram из-за отношения к певице на шоу "Голос"

Ани Лорак в своем микроблоге Instagram опубликовала короткий ролик, сделанный во время съемок нового выпуска музыкального телешоу "Голос". Подписчикам не понравилось отношение Сергея Шнурова к певице и они устроили звезде травлю в сетях.
Фанаты Ани Лорак затравили Сергея Шнурова в Instagram из-за отношения к певице на шоу "Голос"


Для записи шоу "Голос" артистка выбрала короткое платье, черного цвета. Изюминкой наряда стало глубокое декольте. Под роликом певица спросила у подписчиков - "Вы готовы?". На видео запечатлено как Ани Лорак идет к своему красному креслу. В эту секунду к звезде приблизился рэпер Баста и поцеловал ее в щеку. Знаменитость собралась сесть на свое место, однако увидела сидящего рядом Сергея Шнурова. Она подошла к лидеру группы "Ленинград", чтобы тоже поприветствовать. Певец привстал, пожал Ани Лорак руку, после чего они обменялись поцелуями. Однако многих фанатов возмутило поведение Сергея Шнурова. Поклонники считают, что артист должен был первым подойти к певице, как сделал Баста.

Стоит напомнить, что на днях София Ротару во время концерта потеряла сознание, а очнувшись, никого не узнавала. Сестра певицы Аурика Ротару рассказала, как она себя чувствует сейчас.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:13

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