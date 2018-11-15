Родственники рассказали журналистам о состоянии здоровья Софии Ротару





Аурика Ротару сообщила, что с ее старшей сестрой все в порядке. По её словам, у Софии Михайловны был гипертонический криз, но, к счастью все обошлось. Директор певицы отметил, что София Ротару даже после случившегося не следит за своим здоровьем. Исполнительница песен перед каждым своим выступлением волнуется, будто начинающая артистка. По словам Сергея Лаврова, у Софии Михайловны из-за волнения перед концертом постоянно повышается давление и ей приходится принимать лекарства. Ранее певица предпочитала не обращаться за помощью к докторам. Однако после выяснилось, что звезда перенесла на ногах не один микроинсульт. Директор подчеркнул, что из-за этого сейчас она боится переездов и больших туров.Стоит отметить, что после случившегося, гонорар за корпоратив Софии Ротару вырос с 50 000 евро до 100 000 евро. На днях София Михайловна выступала в Алма-Ате и в Казахстане. Однако в гастрольный тур певица пока ехать не спешит, хоть предложений много.