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Роза Сябитова в Instagram показала поклонникам “золотой” унитаз

Роза Сябитова в соцсети Instagram выложила видео, как ее дочь Ксения красит унитаз в золотой цвет. Ведущая решила весьма оригинальным образом установить в загородном доме «богатый» аксессуар.

Роза Сябитова в Instagram показала поклонникам “золотой” унитаз


Роза Сябитова обзавелась загородным домом, который находится в Подмосковье, несколько лет назад. Ремонт оказался весьма трудоемким процессом, так как главная «сваха» страны делала его своими силами. На новоселье гости заметили, что у ведущей в туалетной комнате стоит «золотой» унитаз. Однако оказалось, что знаменитость просто попросила свою дочь покрасить его в данный цвет для «богатого» вида. Роза Сябитова в соцсети отметила, что Ксения «сделала это прекрасно». Пост телезвезды за сутки собрал свыше 26 тысяч отметок «Мне нравится» и более 60 комментариев. Фолловеры отметили юмор ведущей и ее наследницы.

Накануне Дмитрию Диброву исполнилось 59 лет. Сыновья ведущего трогательно поздравили знаменитого отца с именинами в Instagram.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:00

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