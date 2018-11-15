Роза Сябитова в Instagram показала поклонникам “золотой” унитаз
Роза Сябитова в соцсети Instagram выложила видео, как ее дочь Ксения красит унитаз в золотой цвет. Ведущая решила весьма оригинальным образом установить в загородном доме «богатый» аксессуар.
Роза Сябитова обзавелась загородным домом, который находится в Подмосковье, несколько лет назад. Ремонт оказался весьма трудоемким процессом, так как главная «сваха» страны делала его своими силами. На новоселье гости заметили, что у ведущей в туалетной комнате стоит «золотой» унитаз. Однако оказалось, что знаменитость просто попросила свою дочь покрасить его в данный цвет для «богатого» вида. Роза Сябитова в соцсети отметила, что Ксения «сделала это прекрасно». Пост телезвезды за сутки собрал свыше 26 тысяч отметок «Мне нравится» и более 60 комментариев. Фолловеры отметили юмор ведущей и ее наследницы.
Накануне Дмитрию Диброву исполнилось 59 лет. Сыновья ведущего трогательно поздравили знаменитого отца с именинами в Instagram.
Роза Сябитова обзавелась загородным домом, который находится в Подмосковье, несколько лет назад. Ремонт оказался весьма трудоемким процессом, так как главная «сваха» страны делала его своими силами. На новоселье гости заметили, что у ведущей в туалетной комнате стоит «золотой» унитаз. Однако оказалось, что знаменитость просто попросила свою дочь покрасить его в данный цвет для «богатого» вида. Роза Сябитова в соцсети отметила, что Ксения «сделала это прекрасно». Пост телезвезды за сутки собрал свыше 26 тысяч отметок «Мне нравится» и более 60 комментариев. Фолловеры отметили юмор ведущей и ее наследницы.
Накануне Дмитрию Диброву исполнилось 59 лет. Сыновья ведущего трогательно поздравили знаменитого отца с именинами в Instagram.