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Сыновья Дмитрия Диброва поздравили его с 59-летием в Instagram

Дмитрию Диброву 14 ноября исполнилось 59 лет. Сыновья телеведущего Илья, Александр и Федор трогательно поздравили отца с днем рождения в Instagram.

Сыновья Дмитрия Диброва поздравили его с 59-летием в Instagram


Семейными моментами поделилась с подписчиками жена ведущего Полина Диброва, опубликовав в соцсети Instagram несколько видео. В одном из роликов запечатлен момент, когда наследники Дмитрия Диброва исполняют ему песню, а на втором именинник на праздничном торте задувает свечи. По словам поклонников, дети у журналиста очень смышленые и талантливые. Фолловеры также поздравили ведущего программы «Как стать миллионером» с именинами, пожелав ему здоровья, счастья и долголетия.


Ранее поклонники заподозрили, что Полина Диброва опять беременна. Однако супруга Дмитрия Диброва опровергла данную информацию.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:08

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