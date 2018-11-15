Сыновья Дмитрия Диброва поздравили его с 59-летием в Instagram

Семейными моментами поделилась с подписчиками жена ведущего Полина Диброва, опубликовав в соцсети Instagram несколько видео. В одном из роликов запечатлен момент, когда наследники Дмитрия Диброва исполняют ему песню, а на втором именинник на праздничном торте задувает свечи. По словам поклонников, дети у журналиста очень смышленые и талантливые. Фолловеры также поздравили ведущего программы «Как стать миллионером» с именинами, пожелав ему здоровья, счастья и долголетия.Ранее поклонники заподозрили, что Полина Диброва опять беременна. Однако супруга Дмитрия Диброва опровергла данную информацию.