Масштабный лесной пожар в Калифорнии уничтожил дом Майли Сайрус
В американском штате Калифорния продолжаются масштабные пожары. Недавно популярная певица Майли Сайрус сообщила, что тоже пострадала от стихийного бедствия – у неё сгорел дом и все вещи, которые в нём находились.
Майли поспешила успокоить поклонников: от пожара ни она, ни её родные не пострадали. Певица выразила свою огромную благодарность сотрудникам пожарной службы и опубликовала список сайтов, которые занимаются сбором средств в помощь пострадавшим от стихии.
Ранее также сообщалось о том, что звёзды американского шоу-бизнеса Леди Гага и Ким Кардашьян покинули свои калифорнийские дома из-за опасной близости лесных пожаров. Известно также об уничтоженных огнём домах музыканта Нила Янга и актёра Джерарда Батлера.
Пожарами охвачена площадь более восьмидесяти тысяч гектаров. Эвакуировано более ста пятидесяти тысяч жителей. По предварительным данным тридцать один человек погиб во время пожаров, уничтожено около семи тысяч домов.
Майли поспешила успокоить поклонников: от пожара ни она, ни её родные не пострадали. Певица выразила свою огромную благодарность сотрудникам пожарной службы и опубликовала список сайтов, которые занимаются сбором средств в помощь пострадавшим от стихии.
Ранее также сообщалось о том, что звёзды американского шоу-бизнеса Леди Гага и Ким Кардашьян покинули свои калифорнийские дома из-за опасной близости лесных пожаров. Известно также об уничтоженных огнём домах музыканта Нила Янга и актёра Джерарда Батлера.
Пожарами охвачена площадь более восьмидесяти тысяч гектаров. Эвакуировано более ста пятидесяти тысяч жителей. По предварительным данным тридцать один человек погиб во время пожаров, уничтожено около семи тысяч домов.