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В Калифорнии сгорел дом актера Джерарда Батлера

Звезда фильмов «300 спартанцев», «Призрак оперы», «Законопослушный гражданин» Джерард Батлер рассказал, что его дом в Малибу сгорел. Знаменитый актер с горечью сообщил своим фанатам, что сейчас для Калифорнии наступило «ужасное время».

В Калифорнии сгорел дом актера Джерарда Батлера

Лесные пожары, охватившие Калифорнию, стали причиной гибели 31 человека. По актуальным данным, судьба еще 228 человек остается неизвестной.

Стихия не обошла стороной и знаменитостей. Без жилья остался канадский исполнитель и музыкант Нил Янг. Спешно уехали из Малибу Ким Кардашьян, Леди Гага, Шер и Игги Азалия, Гильермо дель Торо.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:58

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