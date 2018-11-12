В Калифорнии сгорел дом актера Джерарда Батлера
Звезда фильмов «300 спартанцев», «Призрак оперы», «Законопослушный гражданин» Джерард Батлер рассказал, что его дом в Малибу сгорел. Знаменитый актер с горечью сообщил своим фанатам, что сейчас для Калифорнии наступило «ужасное время».
Лесные пожары, охватившие Калифорнию, стали причиной гибели 31 человека. По актуальным данным, судьба еще 228 человек остается неизвестной.
Стихия не обошла стороной и знаменитостей. Без жилья остался канадский исполнитель и музыкант Нил Янг. Спешно уехали из Малибу Ким Кардашьян, Леди Гага, Шер и Игги Азалия, Гильермо дель Торо.
Лесные пожары, охватившие Калифорнию, стали причиной гибели 31 человека. По актуальным данным, судьба еще 228 человек остается неизвестной.
Стихия не обошла стороной и знаменитостей. Без жилья остался канадский исполнитель и музыкант Нил Янг. Спешно уехали из Малибу Ким Кардашьян, Леди Гага, Шер и Игги Азалия, Гильермо дель Торо.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:58