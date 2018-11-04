Хищные растения научили нанороботов пробираться внутрь глаза
Хищные растения научили нанороботов попадать внутрь глаза. Исследователи использовали скользкое покрытие для доставки лекарства в дальние части зрительного органа.
В прошлом медицинские специалисты не могли в сетчатку глаза вводить медикаменты, так как преградой в данном случае являлось плотное стекловидное тело. Потом учёные начали использовать нанороботов, которые управляются с помощью магнитного поля. Но для них эта задача также была очень сложной. Группе учёных из Германии, Китая и Дании удалось уменьшить физическое сопротивление стекловидного тела. Они сначала разработали из никеля, а также кремния спиралевидных нанороботов. Их длина достигала 400 нанометров, диаметр - 120 нанометров. Эти размеры позволяют им проходить через промежутки в 500 нанометров в гиалуроновых молекулах. Структуры в данном случае смазали упомянутым специальным веществом из перфторуглеродов.
Стоит отметить, что структуре данной скользящей жидкости учёных научило плотоядное растение рода Nepenthes. Оно похоже на чашу, которая внутри покрыта специальным веществом. Насекомым, попавшим внутрь растения, не хватает трения выбраться наружу. Таким образом хищники переваривают беспомощных жертв. Вещество помимо скольжения имеет хорошую устойчивость к внешнему влиянию. Данная разработка была испытана на глазу свиньи. Исследователи ввели внутрь органа воду с нанороботами. Потом их направили сквозь стекловидное тело с помощью магнитного поля. В свою очередь структуры легко преодолели 1 см и пробрались внутрь глаза.
Немного раньше группа учёных выяснила, что знакомство со статусными людьми ухудшает здоровье других людей.
В прошлом медицинские специалисты не могли в сетчатку глаза вводить медикаменты, так как преградой в данном случае являлось плотное стекловидное тело. Потом учёные начали использовать нанороботов, которые управляются с помощью магнитного поля. Но для них эта задача также была очень сложной. Группе учёных из Германии, Китая и Дании удалось уменьшить физическое сопротивление стекловидного тела. Они сначала разработали из никеля, а также кремния спиралевидных нанороботов. Их длина достигала 400 нанометров, диаметр - 120 нанометров. Эти размеры позволяют им проходить через промежутки в 500 нанометров в гиалуроновых молекулах. Структуры в данном случае смазали упомянутым специальным веществом из перфторуглеродов.
Стоит отметить, что структуре данной скользящей жидкости учёных научило плотоядное растение рода Nepenthes. Оно похоже на чашу, которая внутри покрыта специальным веществом. Насекомым, попавшим внутрь растения, не хватает трения выбраться наружу. Таким образом хищники переваривают беспомощных жертв. Вещество помимо скольжения имеет хорошую устойчивость к внешнему влиянию. Данная разработка была испытана на глазу свиньи. Исследователи ввели внутрь органа воду с нанороботами. Потом их направили сквозь стекловидное тело с помощью магнитного поля. В свою очередь структуры легко преодолели 1 см и пробрались внутрь глаза.
Немного раньше группа учёных выяснила, что знакомство со статусными людьми ухудшает здоровье других людей.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00