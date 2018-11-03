Ученые: Знакомство со статусным человеком ухудшает здоровье





Ученые из Университета Вандербильта штата Теннесси (США) выяснили, что человек может болеть по причине «экономического неравенства». Такие люди, имея знакомых с высоким социальным статусом, чаще испытывают беспокойство, а также чувство неудачи. Они не в свою пользу сравнивают себя с друзьями, имеющими больший успех, приобретая при этом вредные привычки. Они также тратят энергию, время, деньги, чтобы установить и поддерживать отношения высокого статуса. Сами же обладатели высокого статуса в основном не имеют таких проблем. В большинстве случаев они более здоровы. Имея больше денег, а также времени, такие люди вкладывают данные ресурсы в правильный здоровый образ жизни. Они обладают доступом к более широким возможностям современной медицины.По теории социального капитала, данные привилегии могут распространяться также на социальное окружение. Социологи утверждают, что обратные последствия появляются регулярно.