Ученые: Знакомство со статусным человеком ухудшает здоровье
Ученые отмечают, что знакомство со статусным человеком может ухудшить здоровье. Данные исследования они провели в США, Тайване, городской части КНР.
Ученые из Университета Вандербильта штата Теннесси (США) выяснили, что человек может болеть по причине «экономического неравенства». Такие люди, имея знакомых с высоким социальным статусом, чаще испытывают беспокойство, а также чувство неудачи. Они не в свою пользу сравнивают себя с друзьями, имеющими больший успех, приобретая при этом вредные привычки. Они также тратят энергию, время, деньги, чтобы установить и поддерживать отношения высокого статуса. Сами же обладатели высокого статуса в основном не имеют таких проблем. В большинстве случаев они более здоровы. Имея больше денег, а также времени, такие люди вкладывают данные ресурсы в правильный здоровый образ жизни. Они обладают доступом к более широким возможностям современной медицины.
По теории социального капитала, данные привилегии могут распространяться также на социальное окружение. Социологи утверждают, что обратные последствия появляются регулярно.
Ученые из Университета Вандербильта штата Теннесси (США) выяснили, что человек может болеть по причине «экономического неравенства». Такие люди, имея знакомых с высоким социальным статусом, чаще испытывают беспокойство, а также чувство неудачи. Они не в свою пользу сравнивают себя с друзьями, имеющими больший успех, приобретая при этом вредные привычки. Они также тратят энергию, время, деньги, чтобы установить и поддерживать отношения высокого статуса. Сами же обладатели высокого статуса в основном не имеют таких проблем. В большинстве случаев они более здоровы. Имея больше денег, а также времени, такие люди вкладывают данные ресурсы в правильный здоровый образ жизни. Они обладают доступом к более широким возможностям современной медицины.
По теории социального капитала, данные привилегии могут распространяться также на социальное окружение. Социологи утверждают, что обратные последствия появляются регулярно.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:44