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Ученые: Знакомство со статусным человеком ухудшает здоровье

Ученые отмечают, что знакомство со статусным человеком может ухудшить здоровье. Данные исследования они провели в США, Тайване, городской части КНР.

Ученые: Знакомство со статусным человеком ухудшает здоровье


Ученые из Университета Вандербильта штата Теннесси (США) выяснили, что человек может болеть по причине «экономического неравенства». Такие люди, имея знакомых с высоким социальным статусом, чаще испытывают беспокойство, а также чувство неудачи. Они не в свою пользу сравнивают себя с друзьями, имеющими больший успех, приобретая при этом вредные привычки. Они также тратят энергию, время, деньги, чтобы установить и поддерживать отношения высокого статуса. Сами же обладатели высокого статуса в основном не имеют таких проблем. В большинстве случаев они более здоровы. Имея больше денег, а также времени, такие люди вкладывают данные ресурсы в правильный здоровый образ жизни. Они обладают доступом к более широким возможностям современной медицины.

По теории социального капитала, данные привилегии могут распространяться также на социальное окружение. Социологи утверждают, что обратные последствия появляются регулярно.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:44

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