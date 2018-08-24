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Ольга Жарикова намерена вернуть Александру Гобозову лишь 20 тысяч рублей

Несколько дней назад стало известно о том, что экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Ольга Жарикова и Александр Гобозов расстались. Они уже дали комментарии случившемуся, пожелав друг друга счастья в новой жизни.

Также появились слухи, что после разрыва Ольга Васильевна стала требовать с несостоявшейся невестки деньги, которые ее сын потратил на нее. Речь идет о 75 тысячах рублей, вложенных Сашей в качестве погашения кредита за машину.

Ольга Жарикова намерена вернуть Александру Гобозову лишь 20 тысяч рублей

И Оля не отрицает, что должна своему бывшему молодому человеку денег, однако не такую большую сумму, о которой идет речь.

По словам девушки, она действительно занимала у Гобозова 20 тысяч рублей на погашение задолженности, но это было всего один раз, а потому именно эту сумму она и намерена вернуть.

Жарикова не понимает, о каких 75 тысячах рублей может идти речь, если Саша ездил на ее автомобиле, тратил ее деньги и ел продукты, которые она покупала.

Напомним, что ранее появились слухи о том, что Александр Гобозов закрутил роман с экс-участницей телестройки Анастасией Толстихиной.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:45
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