Ольга Жарикова намерена вернуть Александру Гобозову лишь 20 тысяч рублей
Несколько дней назад стало известно о том, что экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Ольга Жарикова и Александр Гобозов расстались. Они уже дали комментарии случившемуся, пожелав друг друга счастья в новой жизни.
Также появились слухи, что после разрыва Ольга Васильевна стала требовать с несостоявшейся невестки деньги, которые ее сын потратил на нее. Речь идет о 75 тысячах рублей, вложенных Сашей в качестве погашения кредита за машину.
И Оля не отрицает, что должна своему бывшему молодому человеку денег, однако не такую большую сумму, о которой идет речь.
По словам девушки, она действительно занимала у Гобозова 20 тысяч рублей на погашение задолженности, но это было всего один раз, а потому именно эту сумму она и намерена вернуть.
Жарикова не понимает, о каких 75 тысячах рублей может идти речь, если Саша ездил на ее автомобиле, тратил ее деньги и ел продукты, которые она покупала.
Напомним, что ранее появились слухи о том, что Александр Гобозов закрутил роман с экс-участницей телестройки Анастасией Толстихиной.
Также появились слухи, что после разрыва Ольга Васильевна стала требовать с несостоявшейся невестки деньги, которые ее сын потратил на нее. Речь идет о 75 тысячах рублей, вложенных Сашей в качестве погашения кредита за машину.
И Оля не отрицает, что должна своему бывшему молодому человеку денег, однако не такую большую сумму, о которой идет речь.
По словам девушки, она действительно занимала у Гобозова 20 тысяч рублей на погашение задолженности, но это было всего один раз, а потому именно эту сумму она и намерена вернуть.
Жарикова не понимает, о каких 75 тысячах рублей может идти речь, если Саша ездил на ее автомобиле, тратил ее деньги и ел продукты, которые она покупала.
Напомним, что ранее появились слухи о том, что Александр Гобозов закрутил роман с экс-участницей телестройки Анастасией Толстихиной.