Появились слухи, что Александр Гобозов закрутил роман с Анастасией Толстихиной

Однако позже стало известно, что инициатором разрыва стала Оля. По ее словам, она приняла решение уйти от Саши еще до отъезда на родину, поскольку он не уделял ей должного внимания и вообще оказался совершенно не тем человеком, которым был на проекте.Что же касается Гобозова, то он заявил, что ничего общего с Жариковой у него больше нет и быть не может, и попросил, чтобы пользователи Сети не строили никаких догадок о их возможном примирении.Стоит сказать, что бывший участник реалити-шоу совсем не унывает после расставания, ведь он уверен, что совсем скоро встретит ту единственную, которая будет ему предана.И буквально сегодня появились слухи, что Александр такую девушку уже нашел. Ей оказалась выпускница телестройки Анастасия Толстихина, которая в периметре пыталась построить любовь с Евгением Масловым и Андреем Шабариным.На своей странице Настя опубликовала совместное с Сашей фото, а в подписи отметила, что намечается что-то очень интересное. В итоге подписчики решили, что у ребят завязываются отношения, а потому поздравили их с этим событием и пожелали счастья, отметив, что они хорошо смотрятся вместе.Тем не менее нашлись и те, кто в возможный роман Толстихиной и Гобозова не поверил. По мнению таких подписчиков, бывшей герои «Дома-2» просто намерены строить совместный бизнес в сфере похудения, и никаких отношениях речи даже не идет.