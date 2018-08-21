Валерия показала в Instagram своего повзрослевшего сына
Валерия в своем аккаунте Instagram опубликовала снимок своего повзрослевшего сына. 24-летний Артемий специально приехал для того, чтобы навестить свою звездную маму.
Несмотря на рабочий график, артистка нашла свободное время для семейного отдыха. Фото артистка подписала: «Дотянуться до звезды». Кадр в течение суток сумел собрать свыше 44 тысяч отметок «Мне нравится» и более 310 комментариев. Фолловеры и поклонники исполнительницы песен просто в огромном восторге от публикации знаменитости. В комментариях фанаты наперебой говорили, как повзрослел и возмужал сын Валерии от известного композитора Александра Шульгиных.
Ранее сообщалось, что звездные супруги Валерия и Иосиф Пригожин планируют обустроить детскую комнату для 2-месячного племянника.
Несмотря на рабочий график, артистка нашла свободное время для семейного отдыха. Фото артистка подписала: «Дотянуться до звезды». Кадр в течение суток сумел собрать свыше 44 тысяч отметок «Мне нравится» и более 310 комментариев. Фолловеры и поклонники исполнительницы песен просто в огромном восторге от публикации знаменитости. В комментариях фанаты наперебой говорили, как повзрослел и возмужал сын Валерии от известного композитора Александра Шульгиных.
Ранее сообщалось, что звездные супруги Валерия и Иосиф Пригожин планируют обустроить детскую комнату для 2-месячного племянника.