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Валерия показала в Instagram своего повзрослевшего сына

Валерия в своем аккаунте Instagram опубликовала снимок своего повзрослевшего сына. 24-летний Артемий специально приехал для того, чтобы навестить свою звездную маму.

Валерия показала в Instagram своего повзрослевшего сына


Несмотря на рабочий график, артистка нашла свободное время для семейного отдыха. Фото артистка подписала: «Дотянуться до звезды». Кадр в течение суток сумел собрать свыше 44 тысяч отметок «Мне нравится» и более 310 комментариев. Фолловеры и поклонники исполнительницы песен просто в огромном восторге от публикации знаменитости. В комментариях фанаты наперебой говорили, как повзрослел и возмужал сын Валерии от известного композитора Александра Шульгиных.

Валерия показала в Instagram своего повзрослевшего сына


Ранее сообщалось, что звездные супруги Валерия и Иосиф Пригожин планируют обустроить детскую комнату для 2-месячного племянника.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:30
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