Валерия и Иосиф Пригожин обустраивают детскую комнату

Дом у подножия Альп был куплен Валерией и Пригожиным больше десяти лет назад. Был момент, когда они рассчитывали его продать, но потом передумали. А сейчас они захотели сделать капитальный ремонт с небольшой перепланировкой, чтобы можно был приезжать сюда большой многочисленной семьей.Главным делом стало обустройство детской, чтобы ребенка окружал все самое лучшее, удобное и безопасное. По словам Иосифа Пригожина, вокруг особняка невероятная природа, чистый воздух и красивый лес, и все это только будет в пользу подрастающему поколению.Между тем, Валерия все чаще фотографируется вместе с племянником, демонстрируя искреннюю привязанность и любовь к детям. Многие преданные фанаты от всей души желают паре обзавестись собственными детьми.