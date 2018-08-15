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Валерия и Иосиф Пригожин обустраивают детскую комнату

Известная российская певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин мечтают про собственных детей, но пока очень рады нянчиться с новорожденным племянником. Сейчас звездная чета занята обустройством детской комнаты в своем особняке, расположенном на берегу Женевского озера в Швейцарии.

Валерия и Иосиф Пригожин обустраивают детскую комнату


Дом у подножия Альп был куплен Валерией и Пригожиным больше десяти лет назад. Был момент, когда они рассчитывали его продать, но потом передумали. А сейчас они захотели сделать капитальный ремонт с небольшой перепланировкой, чтобы можно был приезжать сюда большой многочисленной семьей.

Главным делом стало обустройство детской, чтобы ребенка окружал все самое лучшее, удобное и безопасное. По словам Иосифа Пригожина, вокруг особняка невероятная природа, чистый воздух и красивый лес, и все это только будет в пользу подрастающему поколению.

Валерия и Иосиф Пригожин обустраивают детскую комнату


Между тем, Валерия все чаще фотографируется вместе с племянником, демонстрируя искреннюю привязанность и любовь к детям. Многие преданные фанаты от всей души желают паре обзавестись собственными детьми.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:08
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