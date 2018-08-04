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В Сочи нашли тело подростка, которого унесло течением

Трагический инцидент произошел накануне в Хостинском районе возле конечной остановки села Пластунка. Сотрудники спасательной службы обнаружили тело молодого парня, однако девочку до сих пор найти не удается.

В настоящее время поиском пропавшей занимаются более 50 спасателей, а также береговая линия контролируется двумя спасательными катерами. Для большей надежности спасательной операции в том числе задействовали дроны и вертолеты, но даже с их помощью обнаружить пропавших не удается. Напомним, накануне в реке сильнейшим потоком унесло мужчину, двух детей и женщину. Несмотря на сильнейшее сопротивление, женщине и мужчине удалось выбраться на берег, однако местонахождение девочки пока остается неизвестным.

В Сочи нашли тело подростка, которого унесло течением


Поиском несовершеннолетнего ребенка помимо бригады спасателей также занимаются несколько сотен полицейских и росгвардия. В ближайшее время поисково-спасательная операция будет продолжаться, тогда как группа рассчитывает найти ребенка целой и невредимой, несмотря на столь сложные условия.

 
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Происшествия
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 09:38
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