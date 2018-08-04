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В Сочи ищут двух детей, унесенных рекой в районе Ореховских водопадов

В Сочи бурным потоком реки унесло двух детей в районе Ореховских водопадов. На поиски детей вышли более 400 человек – полицейские, спасатели, волонтёры, казаки и бойцы Росгвардии.

В Сочи ищут двух детей, унесенных рекой в районе Ореховских водопадов


В Хостинском районе Сочи 3 августа семья из 4 человек решила перейти вброд реку Пластунку, но все были смыты сильным течением. Взрослым удалось спастись, а о судьбе двух детей в возрасте 4 и 15 лет до сих пор ничего не известно.

В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что поиски пропавших детей велись всю ночь, а утром район, где случилось ЧП обследуют на вертолёте. В том месте, где река впадает в море дежурят 4 плавательных средства с сотрудниками транспортной полиции, Южного регионального поисково-спасательного отряда и Морпорта.

За последние сутки в Сочи это второй подобный случай. Семилетний мальчик 3 августа на глазах у взрослых в посёлке Лазаревское упал в ливневую канаву. Ребёнка спасти не удалось, спустя несколько часов, было обнаружено его тело.

В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении пассажирского вертолета.

 
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Общество / Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 07:54
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