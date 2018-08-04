СМИ: В Красноярском крае разбился вертолет с людьми

Вертолет МИ-8 с людьми на борту, трое их которых члены экипажа, потерпел крушение в районе Игарки, Красноярский край. По уточненным данным, объект разрушился и сгорел при падении. При этом все люди, находившиеся на борту, не выжили.По данным агентства, погибли 18 человек. Причиной крушения, по некоторым предположениям, могла стать техническая неисправность судна. Также сообщается, что на месте катастрофы спасателями найдены бортовой речевой самописец и приборы учёта параметров полёта.