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Ольга Бузова очень перенервничала из-за аварии

В Instagram stories Ольги Бузовой появилось видео, в котором знаменитость рассказала, как она перенервничал из-за аварии.

Как мы писали накануне, Ольга Бузова попала в аварию, но помимо морального и материального ущерба, этот дорожный инцидент стал для ведущей «Дом-2» отличным поводом попиариться.

Ольга Бузова очень перенервничала из-за аварии

Сама Бузова поспешила заверить фанатов, что совсем не пострадала при столкновении с фурой, но очень перенервничала по этому поводу.

По привычке наивно хлопая глазками, Ольга призналась, что от подобных стрессов ее спасает только работа.

Ольга Бузова очень перенервничала из-за аварии

Неудивительно, что ДТП с Ольгой Бузовой дало толчок очередной волне издевок над знаменитостью.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:35
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