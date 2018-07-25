Ольга Бузова очень перенервничала из-за аварии
В Instagram stories Ольги Бузовой появилось видео, в котором знаменитость рассказала, как она перенервничал из-за аварии.
Как мы писали накануне, Ольга Бузова попала в аварию, но помимо морального и материального ущерба, этот дорожный инцидент стал для ведущей «Дом-2» отличным поводом попиариться.
Сама Бузова поспешила заверить фанатов, что совсем не пострадала при столкновении с фурой, но очень перенервничала по этому поводу.
По привычке наивно хлопая глазками, Ольга призналась, что от подобных стрессов ее спасает только работа.
Неудивительно, что ДТП с Ольгой Бузовой дало толчок очередной волне издевок над знаменитостью.
Как мы писали накануне, Ольга Бузова попала в аварию, но помимо морального и материального ущерба, этот дорожный инцидент стал для ведущей «Дом-2» отличным поводом попиариться.
Сама Бузова поспешила заверить фанатов, что совсем не пострадала при столкновении с фурой, но очень перенервничала по этому поводу.
По привычке наивно хлопая глазками, Ольга призналась, что от подобных стрессов ее спасает только работа.
Неудивительно, что ДТП с Ольгой Бузовой дало толчок очередной волне издевок над знаменитостью.