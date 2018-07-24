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Ольга Бузова попала в ДТП: Первые фото с места аварии

Знаменитая Ольга Бузова покушала у себя в заведении BuzFood, а затем отправилась в себе на работу, на телепроект «Дом-2».

Девушка ехала по МКАД, как вдруг в её Mercedes врезался грузовик. Правда, надо сказать, что огромная фура ехала довольно медленно, поэтому Бузова отделалась лишь шоком и небольшими ушибами.

Ольга Бузова попала в ДТП: Первые фото с места аварии

Однако грузовая машина пострадала серьезно и ей теперь нужен ремонт.

Звезда, по всей вероятности, немного опоздает на работу, потому что, как законопослушный гражданин Ольга ожидает наряд ДПС.

Ольга Бузова попала в ДТП: Первые фото с места аварии

Многие подписчики уже отмечают, что Ольге Бузовой нужно меньше снимать Stories у себя в машине прямо за рулём. Так она создает аварийные ситуации и, вполне вероятно, что причиной этого ДТП было она сама.

Ольга Бузова попала в ДТП: Первые фото с места аварии

Издание Super уже предлагает фотографии с места аварии.

Ольга Бузова попала в ДТП: Первые фото с места аварии
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:40
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