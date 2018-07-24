Ольга Бузова попала в ДТП: Первые фото с места аварии
Знаменитая Ольга Бузова покушала у себя в заведении BuzFood, а затем отправилась в себе на работу, на телепроект «Дом-2».
Девушка ехала по МКАД, как вдруг в её Mercedes врезался грузовик. Правда, надо сказать, что огромная фура ехала довольно медленно, поэтому Бузова отделалась лишь шоком и небольшими ушибами.
Однако грузовая машина пострадала серьезно и ей теперь нужен ремонт.
Звезда, по всей вероятности, немного опоздает на работу, потому что, как законопослушный гражданин Ольга ожидает наряд ДПС.
Многие подписчики уже отмечают, что Ольге Бузовой нужно меньше снимать Stories у себя в машине прямо за рулём. Так она создает аварийные ситуации и, вполне вероятно, что причиной этого ДТП было она сама.
Издание Super уже предлагает фотографии с места аварии.