Ольга Бузова попала в ДТП: Первые фото с места аварии

Девушка ехала по МКАД, как вдруг в её Mercedes врезался грузовик. Правда, надо сказать, что огромная фура ехала довольно медленно, поэтому Бузова отделалась лишь шоком и небольшими ушибами.Однако грузовая машина пострадала серьезно и ей теперь нужен ремонт.Звезда, по всей вероятности, немного опоздает на работу, потому что, как законопослушный гражданин Ольга ожидает наряд ДПС.Многие подписчики уже отмечают, что Ольге Бузовой нужно меньше снимать Stories у себя в машине прямо за рулём. Так она создает аварийные ситуации и, вполне вероятно, что причиной этого ДТП было она сама.Издание Super уже предлагает фотографии с места аварии.