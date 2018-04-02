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Анастасия и Дмитрий Тарасовы ждут рождение сына

Анастасия и Дмитрий Тарасовы, которые раскрыли беременность модели в её 24-й день рождения, ждут сына, о чём сообщила фотограф, делавшая снимки пары.

29 марта Костенко отметила именины, а всего за пару ней до праздника решила сделать фотографии для блога и личного архива, которые ввели в заблуждение многих пользователей Сети.

Анастасия и Дмитрий Тарасовы ждут рождение сына

Дело в том, что в съёмке были использованы розовые шары, и это натолкнуло поклонников пары на мысль, будто Анастасия ждёт девочку. Напомним, что у её супруга Дмитрия уже есть дочь от первого брака, так что ему очень хотелось бы иметь сына. Фотограф Дарья Субботина рассказала, что модель сама призналась ей в скором рождении мальчика.

"С днём рождения тебя, милый пузатик, ты одна из самых очаровательных беременных, что я снимала! Счастья и любви вашей прекрасной семье! Берегите друг друга!" - поздравляет молодожён Дарья.

Кроме того, Субботина вспомнила, что Костенко с Тарасовым сами придумали себе образы и привезли подходящую одежду. Для многих было неожиданно видеть модель с огромным обнажённым животом, ведь долгие месяцы она тщательно скрывала беременность.

Анастасия и Дмитрий Тарасовы ждут рождение сына

Кто-то из читателей Анастасии отметил, что по виду она уже на 6-м месяце. Также Дарья благодарит беременную клиентку за терпение, которое та проявила, не капризничая ни минуты. Супругам и их фанатам в свою очередь очень понравились получившиеся фотографии.

Ранее хейтеры утверждали, что Ольга Бузова назвала беременную Анастасию Костенко девушкой лёгкого поведения.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:25
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