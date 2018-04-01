АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Хейтеры утверждают, что Ольга Бузова назвала беременную Анастасию Костенко девушкой легкого поведения

На днях бывший супруг ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и его новоиспеченная жена Анастасия Костенко перестали скрывать от публики, что ждут ребенка.

Хейтеры утверждают, что Ольга Бузова назвала беременную Анастасию Костенко девушкой легкого поведения

Многие фанаты переживали за то, как на эту новость отреагирует теледива, ведь итак понятно, что она до сих пор не может простить футболиста за измену и ненавидит его новую избранницу, которая то и дело пытается во всем ей подражать.

Однако такой реакции от Оли не ожидал никто. По Сети сейчас активно распространяется скриншот поста, в котором она назвала Костенко девушкой легкого поведения, а бывшего мужа - бабником.

Хейтеры утверждают, что Ольга Бузова назвала беременную Анастасию Костенко девушкой легкого поведения

Увидев скриншот этой публикации, фанаты ведущей реалити-шоу заявили, что она может и могла бы оскорбить Дмитрия и Настю, но этого бы делать никогда не стала. Поэтому, по их мнению, данный пост ничто иное, как фейк.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:39
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый кроссовер Hyundai Encino появился у дилеров
Хейтеры утверждают, что Ольга Бузова назвала
Компания КIA вывела на тесты таинственный
Зрители «Дома-2» недовольны как участники
Губернатор Кемерово А. Тулеев подал в отставку
Евгения Сапаева зверски убили после смены пола
Хейтеры посмеялись над Ольгой Бузовой и её
Жена Дмитрия Тарасова начинает диалог со своими
Какие продукты лучше не есть после 40 лет
Катя Жужа напрямую заявила Ксении Бородиной, что
Специалисты рассказали, какие овощи и фрукты
В Сургуте педагогов отстраняют от работы
Во Внуково под колесами аэроэкспресса погибла
Муж Ксении Бородиной тоже хочет петь на сцене
Стало известно, как Дмитрий Маликов назвал сына
По словам Виктории Борисевич, Артем Сорока
Дочку Ксении Бородиной заставили есть макароны в
У Галины Юдашкиной родился сын
Александр Галибин едва не погиб в аварии
Зрители считают, что Алена Савкина готова предать
Антон Гусев сообщил, что зарабатывает уже
В Иране Telegram заменят собственным мессенджером
Екатерине Зиновьевой понравился новенький
Стартовали продажи смарт-часов Xiaomi Amazfit
Ольге Рапунцель будут на родах прокалывать
Жениха Лизы Полыгаловой назвали ее сыном
Весной кроме психических расстройств у людей
Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков радуется,
Обиженная Волочкова сравнила фолловеров со сворой
Марго Овсянникова заявила, что беременна от
Просмотреть все новости