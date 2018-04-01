Хейтеры утверждают, что Ольга Бузова назвала беременную Анастасию Костенко девушкой легкого поведения

Многие фанаты переживали за то, как на эту новость отреагирует теледива, ведь итак понятно, что она до сих пор не может простить футболиста за измену и ненавидит его новую избранницу, которая то и дело пытается во всем ей подражать.Однако такой реакции от Оли не ожидал никто. По Сети сейчас активно распространяется скриншот поста, в котором она назвала Костенко девушкой легкого поведения, а бывшего мужа - бабником.Увидев скриншот этой публикации, фанаты ведущей реалити-шоу заявили, что она может и могла бы оскорбить Дмитрия и Настю, но этого бы делать никогда не стала. Поэтому, по их мнению, данный пост ничто иное, как фейк.