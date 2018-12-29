Меган Маркл могла быть в «интересном» положении уже на свадьбе





Меган Маркл и принц Гарри поженились в мае, и в сентябре текущего года Кенсингтонский дворец подтвердил слухи о беременности герцогини. А в церкви Святой Магдалины 25 декабря, когда там проходила служба, она сказала: "Мы почти у цели". Данная фраза породила волну новых слухов о том, что Маркл, скорее всего, уже была беременной на свадьбе. И возможно, сейчас у нее уже совсем поздний срок – 8 или 9 месяцев.Многие очевидцы утверждают, что живот у герцогини Сассекской достаточно внушительный, что характерно для этого срока беременности. Первенец королевской семьи станет седьмым человеком в очереди на королевский престол сразу своим отцом принцем Гарри.