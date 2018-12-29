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Меган Маркл могла быть в «интересном» положении уже на свадьбе

Известная американская актриса, а теперь и герцогиня Сассекская Меган Маркл могла быть в «интересном» положении на момент их бракосочетания с принцем Гарри. Об этом ходят слухи в зарубежных СМИ.

Меган Маркл могла быть в «интересном» положении уже на свадьбе

Меган Маркл и принц Гарри поженились в мае, и в сентябре текущего года Кенсингтонский дворец подтвердил слухи о беременности герцогини. А в церкви Святой Магдалины 25 декабря, когда там проходила служба, она сказала: "Мы почти у цели". Данная фраза породила волну новых слухов о том, что Маркл, скорее всего, уже была беременной на свадьбе. И возможно, сейчас у нее уже совсем поздний срок – 8 или 9 месяцев.

Меган Маркл могла быть в «интересном» положении уже на свадьбе

Многие очевидцы утверждают, что живот у герцогини Сассекской достаточно внушительный, что характерно для этого срока беременности. Первенец королевской семьи станет седьмым человеком в очереди на королевский престол сразу своим отцом принцем Гарри.



 
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В мире / Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:52

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