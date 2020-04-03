Составлен мартовский рейтинг самых производительных смартфонов





Этот смартфон получил при оценке мощности 606 389 балла. На второй позиции находится Mi 10 Pro от китайской компании Xiaomi с показателем в 598 572 балла. Устройства предлагаются с ОЗУ объёмом 12 ГБ. При этом X2 оснастили памятью UFS 3 на 256 ГБ, а Mi 10 Pro – на 512 ГБ. Третье место досталось Find X2 с оценкой в 590 253. Несколько уступает Redmi K30 Pro с результатом в 589 607 единицы.Пятую и шестую позиции заняли iQOO 3 5G от Vivo и Black Shark 3 Pro от Xiaomi с почти одинаковыми результатами тестирования 588 305 и 588 125 соответственно. Замыкают рейтинг Realme X50 Pro, Vivo NEX 3S, Xiaomi Mi 10 и Black Shark 3. Их результаты тестирования находятся в границах 570,7-588 тысячи балла. Все смартфоны в списке AnTuTu за март созданы с использованием процессора Snapdragon 865 и ОЗУ типа LPDDR5.