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Составлен мартовский рейтинг самых производительных смартфонов

Составлен рейтинг смартфонов по уровню общей мощности, которые появились на рынке в марте. Бенчмарк AnTuTu отдал первое место модели Find X2 Pro от бренда OPPO.
Составлен мартовский рейтинг самых производительных смартфонов

Этот смартфон получил при оценке мощности 606 389 балла. На второй позиции находится Mi 10 Pro от китайской компании Xiaomi с показателем в 598 572 балла. Устройства предлагаются с ОЗУ объёмом 12 ГБ. При этом X2 оснастили памятью UFS 3 на 256 ГБ, а Mi 10 Pro – на 512 ГБ. Третье место досталось Find X2 с оценкой в 590 253. Несколько уступает Redmi K30 Pro с результатом в 589 607 единицы.

Пятую и шестую позиции заняли iQOO 3 5G от Vivo и Black Shark 3 Pro от Xiaomi с почти одинаковыми результатами тестирования 588 305 и 588 125 соответственно. Замыкают рейтинг Realme X50 Pro, Vivo NEX 3S, Xiaomi Mi 10 и Black Shark 3. Их результаты тестирования находятся в границах 570,7-588 тысячи балла. Все смартфоны в списке AnTuTu за март созданы с использованием процессора Snapdragon 865 и ОЗУ типа LPDDR5.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Вчера, 22:45

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