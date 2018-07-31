Планируемый рост криптовалюты Tkeycoin составит $453

Еще в марте этого года, эксперты из BitTelegraf INC прогнозировали рост Tkeycoin в 137 раз за ближайшие 12 месяцев после листинга на бирже и с возможным будущим ростом до $453.Памп возможен при объединении фондов в пулы, которые решительным образом повлияют на рост криптовалюты Tkeycoin. За плечами Tkeycoin успешная сделка с Арабским холдингом на сумму 12 млн. долларов, положительные переговоры с Альянсом венчурных фондов из Кореи.Принимая в учет результаты Tkeycoin DAO за 1 и 2 квартал этого года, можно проследить положительную динамику становления данного актива на мировом финансовом рынке.Как показывает мировая практика, пампы приводят к резкому взлету криптовалюты в 400 — 2000% процентов, некоторые из активов дают и более 1000X. Рынок не предсказуем, что привлекает большинство, как крупных, так и малых инвесторов.