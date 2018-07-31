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Курс валют на 31.07.2018

Планируемый рост криптовалюты Tkeycoin составит $453

Резкую динамику роста криптовалюты Tkeycoin (TCD) на бирже прогнозируют на декабрь 2018 — январь 2019 года. Согласно новой информации, крупные фонды планируют произвести «памп» криптовалюты Tkeycoin сразу после листинга на бирже, об этом сообщает федеральное агентство «Правда.ру».
Планируемый рост криптовалюты Tkeycoin составит $453

Еще в марте этого года, эксперты из BitTelegraf INC прогнозировали рост Tkeycoin в 137 раз за ближайшие 12 месяцев после листинга на бирже и с возможным будущим ростом до $453.

Памп возможен при объединении фондов в пулы, которые решительным образом повлияют на рост криптовалюты Tkeycoin. За плечами Tkeycoin успешная сделка с Арабским холдингом на сумму 12 млн. долларов, положительные переговоры с Альянсом венчурных фондов из Кореи.

Принимая в учет результаты Tkeycoin DAO за 1 и 2 квартал этого года, можно проследить положительную динамику становления данного актива на мировом финансовом рынке.
Как показывает мировая практика, пампы приводят к резкому взлету криптовалюты в 400 — 2000% процентов, некоторые из активов дают и более 1000X. Рынок не предсказуем, что привлекает большинство, как крупных, так и малых инвесторов.
 
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Технологии
Добавил: Роман Сегодня, 15:09
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