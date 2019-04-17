Манчестер Сити-Тоттенхэмом, 17 апреля 2019: прогноз на матч, где смотреть

Я не особо мечтаю о том, что не находится в обозримом будущем. Сейчас думаю о том, что надо попасть в полуфинал.



Трудность в том, что Гвардиола – один из лучших, а, возможно, и лучший тренер в мире. Кажется, он выиграл 24, 25 или 26 трофеев.

Прогноз матча Манчестер Сити-Тоттенхэмом

Где смотреть матч Манчестер Сити-Тоттенхэмом





Явного фаворита выделить сложно. Сити сражается не только за выход в полуфинал самого престижного турнира Европы, но и за чемпионский титул в Англии. Кроме этого у манкунианцев впереди ещё и финал кубка Англии. По игре "горожан" видно, что команда прилично устала. Последние матчи даются им очень тяжело. На выходных в матче АПЛ подопечные Гвардиолы с большим трудом смогли одолеть скромный Кристал Пэлас, который в свою очередь не обеспечил себе прописку на следующий сезон в высшем английском дивизионе.Но отступать хозяевам некуда, потому что первый матч был проигран 0:1 и для прохода в следующий раунд нужно побеждать. Да и пропускать Манчестеру нежелательно так как забивать им придётся минимум три гола, а учитывая как Тоттенхэм играет в защите сделать это будет очень непросто. Кроме этого под большим вопросом участие в матче ведущего центрального полузащитника клуба Фернандиньо, который отвечает за отбор мяча в центре поля. Зато выздоровел левый защитник команды Менди. Он пропускал первый матч и именно из его зоны был забит единственный гол в игре.Лондонский клуб подходит к этому матчу с серией побед. В прошедшем туре АПЛ Шпоры без особых проблем разобрались с находящимся в зоне вылета, та встреча закончилась разгромом 4:0. Хет-трик оформил нападающий сборной Бразилии Лукас Моура, который находится на данный момент в хорошей форме, а капитан и лидер команды вратарь Уго Льёрис сыграл третий подряд матч на ноль.Из минусов можно отметить то, что сегодня команде не сможет помочь главная ударная сила Гарри Кейн. Он получил повреждение в первом матче и покидал стадион Этихад на носилках. Кейн вообще выбыл до конца сезона, так что если Тоттенхэм и пройдёт дальше помочь команде форвард уже не сможет. Под вопросом и участие ещё одной звезды "гостей" Делли Алли, который тренировался в отдельной группе.Команды уже два раза играли в нынешнем сезоне и в обеих встречах было забито по одному мячу. Сити в родных стенах будут давить с первых минут. Тоттенхэм постарается сыграть на контратаках. Благо в команде есть парочка быстрых форвардов, которые могут убежать и забить.Посмотреть матч онлайн бесплатно можно на Smotrisport.tv. ТВ-трансляция заявлена на канале "Футбол 1"