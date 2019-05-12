Кто победит на «Евровидении-2019»: прогнозы букмекеров





Событию будут предшествовать два полуфинала, которые пройдут соответственно во вторник 14 и четверг 16 мая. В этом году «Евровидение» будет принимать культурная столица Израиля - город Тель-Авив. Уже создан топ из десяти вероятных победителей этого года, среди которых есть и Сергей Лазарев. Многие букмекерские конторы уже предлагают делать ставки на вероятных призеров песенного шоу.Лидирующее место в топе вероятных победителей у букмекеров занимает Дункан Лоуренс – представитель Голландии, победитель шоу «Голос Голландии». Дункан является певцом-композитором, который в своих песнях призывает человечество к терпимости.Уверенное второе место за Сергеем Лазаревым с его хитом «Scream» (Крик). В Стокгольме 2016 года российский певец одержал победу по зрительским симпатиям, но оказался на третьем месте.Третье место за представителем Италии. Недавно Мамуд стал победителем песенного фестиваля в Сан-Ремо. С этой же песней «Soldi» певец приехал и на «Евровидение». Данному конкурсанту в отличие от остальных, по правилам ЕВС, не нужно проходить отборочные туры. Он автоматически попадает в финал.