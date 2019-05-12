Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова опять грубо ответила подписчице, которая затронула тему ее сына
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова в очередной раз нагрубила своей подписчице за то, что та затронула ее единственного наследника. Нужно сказать, что в этот раз большая часть поклонников телезнаменитости поддержали ее высказывания.
Не так давно Евгения опубликовала у себя на странице в Instagram новый видеоролик, под которым поспешила поблагодарить своего любимого стилиста Романа Яна за его «золотые руки». Впрочем, не это привлекло внимание интернет-пользователей.
Дело в том, что под записью недоброжелатели Феофилактовой раскритиковали ее сына Даниэля, а если быть точнее, его прическу. Некоторые заявили, что мальчик в свои 6 лет уже должен носить более мужские стрижки, а кое-кто и вовсе указал на то, что в таком образе наследник Евгении очень похож на ее бывшего мужа, что ей явно не должно быть приятно.
Нужно сказать, что и в этот раз звезда «Дома-2» не стала молчать. Феофилактова поспешила ответить одной из подписчиц, которая посоветовала ей наконец-таки сделать сыну более мужскую прическу.
К слову, несмотря на то, что зачастую на Феофилактову накидывались с критикой за подобные слова, в этот раз фолловеры поддержали длинноволосую красавицу. Один за другим пользователи Сети принялись советовать злопыхателям Евгении перестать затрагивать тему ее единственного сына, ведь на подобные выпады в сторону собственного ребенка каждая мать будет реагировать злостно и агрессивно.
Не так давно Евгения опубликовала у себя на странице в Instagram новый видеоролик, под которым поспешила поблагодарить своего любимого стилиста Романа Яна за его «золотые руки». Впрочем, не это привлекло внимание интернет-пользователей.
Дело в том, что под записью недоброжелатели Феофилактовой раскритиковали ее сына Даниэля, а если быть точнее, его прическу. Некоторые заявили, что мальчик в свои 6 лет уже должен носить более мужские стрижки, а кое-кто и вовсе указал на то, что в таком образе наследник Евгении очень похож на ее бывшего мужа, что ей явно не должно быть приятно.
Нужно сказать, что и в этот раз звезда «Дома-2» не стала молчать. Феофилактова поспешила ответить одной из подписчиц, которая посоветовала ей наконец-таки сделать сыну более мужскую прическу.
«А не хотите свои советы засунуть в...» - написала Евгения.
К слову, несмотря на то, что зачастую на Феофилактову накидывались с критикой за подобные слова, в этот раз фолловеры поддержали длинноволосую красавицу. Один за другим пользователи Сети принялись советовать злопыхателям Евгении перестать затрагивать тему ее единственного сына, ведь на подобные выпады в сторону собственного ребенка каждая мать будет реагировать злостно и агрессивно.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:19