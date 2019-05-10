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От Венгрии на конкурс "Евровидение -2019" поедет рэпер-цыган

От Венгрии на конкурс "Евровидение -2019" поедет рэпер-цыган. Рожденный в Венгрии певец, рэпер, гитарист, актер Йожеф "Йоци" Папаи имеет цыганское происхождение. Любовь к музыке ему привил старший брат-музыкант.

От Венгрии на конкурс "Евровидение -2019" поедет рэпер-цыган


Как только вышел в свет дебютный альбом певца Ne nezz Igy Ram, Папаи обрел огромную популярность. Сотрудничество с рэпером Majka в период с 2006 г. способствовало появлению двух совместных альбомов под названием Nelkuled и Nekem az jar. Но певца ждал еще более грандиозный успех после того, как в 2015 г. была закончена работа над диском Mikor a test orexik.

Папаи был в числе участников национального отбора на "Евровидение-2017". Тогда на сцену он вышел с песней своего сочинения Origo. Йожеф стал финалистом и выиграл не только этот конкурс, но и право участвовать в "Евровидении - 2017", на котором он попал в десятку сильнейших и занял почетное 8 место.




 
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Добавил: KElena Сегодня, 15:28

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