От Венгрии на конкурс "Евровидение -2019" поедет рэпер-цыган





Как только вышел в свет дебютный альбом певца Ne nezz Igy Ram, Папаи обрел огромную популярность. Сотрудничество с рэпером Majka в период с 2006 г. способствовало появлению двух совместных альбомов под названием Nelkuled и Nekem az jar. Но певца ждал еще более грандиозный успех после того, как в 2015 г. была закончена работа над диском Mikor a test orexik.Папаи был в числе участников национального отбора на "Евровидение-2017". Тогда на сцену он вышел с песней своего сочинения Origo. Йожеф стал финалистом и выиграл не только этот конкурс, но и право участвовать в "Евровидении - 2017", на котором он попал в десятку сильнейших и занял почетное 8 место.