Евровидение 2019: Румынская представительница на международном конкурсе
Популярная на YouTube певица, имеющая румынские корни, будет представлять страну на популярном конкурсе "Евровидение - 2019".
Она будет петь композицию, которая переводится на русский язык как "В воскресенье".
Зовут участницу Александра Крецу, сценический псевдоним — Естер Пиони. Александра стала заниматься музыкальной деятельностью в детском возрасте, тогда она проживала вместе с семьёй в городе Монреаль (Канада). Около четырёх лет назад певица завоевала популярность в интернете благодаря исполнению нескольких своих произведений. На данный момент Естер Пиони трудится над первым альбомом.
Она будет петь композицию, которая переводится на русский язык как "В воскресенье".
Зовут участницу Александра Крецу, сценический псевдоним — Естер Пиони. Александра стала заниматься музыкальной деятельностью в детском возрасте, тогда она проживала вместе с семьёй в городе Монреаль (Канада). Около четырёх лет назад певица завоевала популярность в интернете благодаря исполнению нескольких своих произведений. На данный момент Естер Пиони трудится над первым альбомом.
ШоуБиз
Добавил: KElena Сегодня, 14:14