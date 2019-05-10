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Евровидение 2019: Румынская представительница на международном конкурсе

Популярная на YouTube певица, имеющая румынские корни, будет представлять страну на популярном конкурсе "Евровидение - 2019".
Она будет петь композицию, которая переводится на русский язык как "В воскресенье".

Евровидение 2019: Румынская представительница на международном конкурсе


Зовут участницу Александра Крецу, сценический псевдоним — Естер Пиони. Александра стала заниматься музыкальной деятельностью в детском возрасте, тогда она проживала вместе с семьёй в городе Монреаль (Канада). Около четырёх лет назад певица завоевала популярность в интернете благодаря исполнению нескольких своих произведений. На данный момент Естер Пиони трудится над первым альбомом.



 
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Добавил: KElena Сегодня, 14:14

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