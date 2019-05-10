Евровидение 2019: Румынская представительница на международном конкурсе





Зовут участницу Александра Крецу, сценический псевдоним — Естер Пиони. Александра стала заниматься музыкальной деятельностью в детском возрасте, тогда она проживала вместе с семьёй в городе Монреаль (Канада). Около четырёх лет назад певица завоевала популярность в интернете благодаря исполнению нескольких своих произведений. На данный момент Естер Пиони трудится над первым альбомом.