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Евровидение 2019: От Албании выступит Йонида Маличи, известная в стране телеведущая

От Албании на «Евровидение – 2019» отправится достаточно известная в своей стране певица Йонида Маличи. На родине ее знают не только как исполнительницу песен, а еще и как телеведущую танцевальных шоу.

Евровидение 2019: От Албании выступит Йонида Маличи, известная в стране телеведущая


В Израиле Маличи будет исполнять песню Ktheju Tok. Представительница Албании споет об эмигрантах, вынужденных покидать свой родной край и уезжать в чужие страны, надеясь на лучшую судьбу. В национальном отборе она представила эту песню в образе, напоминающем Клеопатру.

Йонида Маличи родилась в албанской Тиране 26 марта 1982 года. На сцену она вышла в 13-летнем возрасте, когда стала участницей детского песенного фестиваля. Она с детства много времени уделяла музыке, овладела игрой на скрипке и гитаре. После окончания школы Йонида решила продолжить свое обучение в Тиранском Университете Искусств. Еще учась в ВУЗе она принимала участие во всевозможных фестивалях, побывала на множестве конкурсов Европы.



 
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Добавил: KElena Сегодня, 11:42

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