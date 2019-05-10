Евровидение 2019: От Албании выступит Йонида Маличи, известная в стране телеведущая





В Израиле Маличи будет исполнять песню Ktheju Tok. Представительница Албании споет об эмигрантах, вынужденных покидать свой родной край и уезжать в чужие страны, надеясь на лучшую судьбу. В национальном отборе она представила эту песню в образе, напоминающем Клеопатру.Йонида Маличи родилась в албанской Тиране 26 марта 1982 года. На сцену она вышла в 13-летнем возрасте, когда стала участницей детского песенного фестиваля. Она с детства много времени уделяла музыке, овладела игрой на скрипке и гитаре. После окончания школы Йонида решила продолжить свое обучение в Тиранском Университете Искусств. Еще учась в ВУЗе она принимала участие во всевозможных фестивалях, побывала на множестве конкурсов Европы.