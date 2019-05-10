Евровидение 2019: участница из Австрии отличается необычной внешностью
На музыкальный конкурс "Евровидение" в 2019 году от Австрии поедет необычная исполнительница, которая выбрала себе сценическое имя PAENDA.
Ожидается, что она споет свою песню под названием "Limits".
В этом году конкурс пройдет в Израиле.
Как отмечает сама артистка, на выбор псевдонима ее натолкнула собственная внешность: "Каждый раз просыпаясь утром, я замечаю такие же темные круги под глазами, как у панд". Также исполнительница может похвастаться необычным цветом волос, они у нее пепельно-синие.
Ожидается, что она споет свою песню под названием "Limits".
В этом году конкурс пройдет в Израиле.
Как отмечает сама артистка, на выбор псевдонима ее натолкнула собственная внешность: "Каждый раз просыпаясь утром, я замечаю такие же темные круги под глазами, как у панд". Также исполнительница может похвастаться необычным цветом волос, они у нее пепельно-синие.
ШоуБиз
Добавил: KElena Сегодня, 10:03