Евровидение 2019: участница из Австрии отличается необычной внешностью





Ожидается, что она споет свою песню под названием "Limits".В этом году конкурс пройдет в Израиле.Как отмечает сама артистка, на выбор псевдонима ее натолкнула собственная внешность: "Каждый раз просыпаясь утром, я замечаю такие же темные круги под глазами, как у панд". Также исполнительница может похвастаться необычным цветом волос, они у нее пепельно-синие.