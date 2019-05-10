АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали влияние графеновых хлопьев на действие клеток мозга
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Евровидение 2019: участница из Австрии отличается необычной внешностью

На музыкальный конкурс "Евровидение" в 2019 году от Австрии поедет необычная исполнительница, которая выбрала себе сценическое имя PAENDA.

Евровидение 2019: участница из Австрии отличается необычной внешностью


Ожидается, что она споет свою песню под названием "Limits".

В этом году конкурс пройдет в Израиле.

Как отмечает сама артистка, на выбор псевдонима ее натолкнула собственная внешность: "Каждый раз просыпаясь утром, я замечаю такие же темные круги под глазами, как у панд". Также исполнительница может похвастаться необычным цветом волос, они у нее пепельно-синие.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: KElena Сегодня, 10:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Употребление фаст-фуда
В Сети опубликовано видео с
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Алмазное НЛО попало в объектив камеры в
Супруга Джигана Оксана Самойлова
«Нам праздновать нечего»: Муж Ксении
Ученые назвали 5 неизвестных фактов о
В Приморье в ДТП с КамАЗом погибли два
«Со слезами на глазах»: Ольга Бузова
Эксперты составили рейтинг самых
Ученые доказали влияние графеновых
Ученые: Яд скорпиона поможет хирургам
На Нюрбургсрингской трассе был замечен
Посол РФ в США: Россия не делит победу
Едва переступив порог «Дома-2» Настя
Марк Цукерберг тайно приобрел два
Ученые рассказали, как злость влияет на
Наталью Водянову заподозрили в
«Вам надо отдохнуть»: Рустам Солнцев
Положительные отношения матери и
Поклонники перестали узнавать
Александр Невзоров: «Кончине Сергея
В Подмосковье автомобиль сбил
Сергей Лазарев посетил святые места
Новый зловред атакует компьютеры на
Аргентинские мастера рассказали о
Заявлявшая о контакте с пришельцами
Ученые нашли связь между хроническим
Эксперты назвали лучшие аэропорты и
«Похоже на отравление»: Садальский
Просмотреть все новости