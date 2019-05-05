Новости шоу-бизнеса на 05.04.2019

Открылись личные детали беременности Фриске

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Родственники Алсу прокомментировали скандал в шоу "Голос. Дети"





В прошлую пятницу на странице Платона Шепелева была опубликована вырезка из интервью с покойной певицей. Она сообщила, что не рассказала о своей беременности близким сразу, так как считала это "слишком личным".На последней неделе прошлого месяца появилось интервью Ксении Собчак с Ольгой Бузовой. Собчак выступила с осуждением относительно намерения популярной исполнительницы проводить выступления и в больших, и в маленьких городах, а певица заявила, что одинаково любит фанатов из всех частей страны и не разделяет их на столичных и провинциальных. Видимо, разногласия между Собчак и Бузовой скоро не разрешатся. На днях ведущая шоу "Дом-2" выложила в Сеть видео, где снова обращается к Ксении.Известная актриса отличается сложным характером. На днях она дала резкий ответ поклонникам, осудившим ее новый образ. Телеведущая покрасила свои темные волосы в более светлые. Эти изменения не понравились зрителям. Они выступили с грубыми комментариями в её адрес. Артистка быстро дала ответ злопыхателям. Она сказала, что хорошо себя ощущает в своем теле, при своём возрасте и с другим цветом волос.Недавно певец рассказал, что попал в тяжёлую аварию. После ДТП он принял решение на небольшой срок выехать из России и направился c женой Региной Тодоренко в Турцию. Телеведущая выложила фото из отпуска в Instagram. Пользователи заметили, что певец быстро оправился после аварии и выглядит счастливым.Семья певицы высказалась о скандале с Микеллой Абрамовой в шоу "Голос. Дети". Родные выступили с осуждением травли дочки Алсу. Жена её брата выложила пост в микроблоге, защищая в нём Микеллу Абрамову, и отмечая, что она – харизматичная и одарённая девочка, поющая везде и всегда. "У нее потрясающий голос", – заявила Залина Сафина.