АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты нашли источник «таинственных» помех на работу замков автомобилей в Огайо
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Новости шоу-бизнеса на 05.04.2019

Звёзды не позволяют передохнуть журналистам и почитателям и в праздники. "Дни24.com" отобрали для вас свежие новости из мира шоу-бизнеса.

Новости шоу-бизнеса на 05.04.2019


Открылись личные детали беременности Фриске



Новости шоу-бизнеса на 05.04.2019


В прошлую пятницу на странице Платона Шепелева была опубликована вырезка из интервью с покойной певицей. Она сообщила, что не рассказала о своей беременности близким сразу, так как считала это "слишком личным".

Надменную Собчак осадили



Новости шоу-бизнеса на 05.04.2019


На последней неделе прошлого месяца появилось интервью Ксении Собчак с Ольгой Бузовой. Собчак выступила с осуждением относительно намерения популярной исполнительницы проводить выступления и в больших, и в маленьких городах, а певица заявила, что одинаково любит фанатов из всех частей страны и не разделяет их на столичных и провинциальных. Видимо, разногласия между Собчак и Бузовой скоро не разрешатся. На днях ведущая шоу "Дом-2" выложила в Сеть видео, где снова обращается к Ксении.

"Руку вырву вместе с плечом": Лариса Гузеева разозлилась из-за пошлых оскорблений



Новости шоу-бизнеса на 05.04.2019


Известная актриса отличается сложным характером. На днях она дала резкий ответ поклонникам, осудившим ее новый образ. Телеведущая покрасила свои темные волосы в более светлые. Эти изменения не понравились зрителям. Они выступили с грубыми комментариями в её адрес. Артистка быстро дала ответ злопыхателям. Она сказала, что хорошо себя ощущает в своем теле, при своём возрасте и с другим цветом волос.

Попавший в ДТП Топалов уехал из страны



Новости шоу-бизнеса на 05.04.2019


Недавно певец рассказал, что попал в тяжёлую аварию. После ДТП он принял решение на небольшой срок выехать из России и направился c женой Региной Тодоренко в Турцию. Телеведущая выложила фото из отпуска в Instagram. Пользователи заметили, что певец быстро оправился после аварии и выглядит счастливым.

Родственники Алсу прокомментировали скандал в шоу "Голос. Дети"



Новости шоу-бизнеса на 05.04.2019


Семья певицы высказалась о скандале с Микеллой Абрамовой в шоу "Голос. Дети". Родные выступили с осуждением травли дочки Алсу. Жена её брата выложила пост в микроблоге, защищая в нём Микеллу Абрамову, и отмечая, что она – харизматичная и одарённая девочка, поющая везде и всегда. "У нее потрясающий голос", – заявила Залина Сафина.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: KElena Сегодня, 17:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Филипп Киркоров собирается взять Ольгу
В Финском заливе обнаружили останки
Названы лучшие продукты для красивой и
Эксперты рассказали, как защититься от
Представлены скрывающиеся в глазах
В Ростове-на-Дону в ДТП с грузовиком
Дочь Натальи Штурм Елена родила
Названы прогрессирующие без выраженных
Эксперты рассказали, кокой вред и
Представлен ТОП-5 самых ожидаемых
Юлия Барановская станцевала
Lenovo представит новую серию ноутбуков
Редкая болезнь превращает ребёнка из
Мария Михалкова-Кончаловская показала
Оценено влияние майских выходных на
Перед поездкой за границу россиянам
Валерий Бабятинский рассказал о личной
Ученые выяснили, что кожа является
Кристина Асмус показала "горячий"
Эксперты научили распознавать
Помолодевший Стас Михайлов одевается
Анна Седокова считает излучаемую
Ученые считают, что жизнь на Земле
В Москве при нападении от ножевых ран
Медики готовят Меган Маркл к
Ученые рассказали, почему люди с
"Нахожу проблемы, там, где их нет":
Эксперты составили рейтинг самых
Смартфон Redmi 855 получил
Ученые: Жевательная резинка улучшает
Просмотреть все новости