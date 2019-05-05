Судья Х-фактора будет представлять Крит на "Евровидении"





В Грецию родившаяся и выросшая в Грузии девушка переехала, когда ей исполнился 21 год. Свое восхождение на песенный Олимп Tamta начала с телешоу Super Idol, где сразу заняла 2-е место. Можно сказать, что в настоящее время исполнительница находится на гребне успеха. Она признана одной из лучших вокалисток Греции.На счету певицы множество побед в различных песенных конкурсах, четыре студийных альбома, 26 клипов. 12 ее синглов пользуются большой популярностью. Tamta охотно снимается в мюзиклах, пробует себя в качестве судьи на различных музыкальных конкурсах. Она была членом судейской команды на шоу талантов X-Factor, проходившем в Греции и Грузии.