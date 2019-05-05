АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты нашли источник «таинственных» помех на работу замков автомобилей в Огайо
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Судья Х-фактора будет представлять Крит на "Евровидении"

В этом году на "Евровидении" Кипр будет представлять певица Tamta, судья Х-фактора. В ее исполнении прозвучит композиция Replay.
Судья Х-фактора будет представлять Крит на "Евровидении"

В Грецию родившаяся и выросшая в Грузии девушка переехала, когда ей исполнился 21 год. Свое восхождение на песенный Олимп Tamta начала с телешоу Super Idol, где сразу заняла 2-е место. Можно сказать, что в настоящее время исполнительница находится на гребне успеха. Она признана одной из лучших вокалисток Греции.

На счету певицы множество побед в различных песенных конкурсах, четыре студийных альбома, 26 клипов. 12 ее синглов пользуются большой популярностью. Tamta охотно снимается в мюзиклах, пробует себя в качестве судьи на различных музыкальных конкурсах. Она была членом судейской команды на шоу талантов X-Factor, проходившем в Греции и Грузии.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: KElena Сегодня, 15:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Барановская станцевала
Lenovo представит новую серию ноутбуков
Редкая болезнь превращает ребёнка из
Мария Михалкова-Кончаловская показала
Оценено влияние майских выходных на
Перед поездкой за границу россиянам
Валерий Бабятинский рассказал о личной
Ученые выяснили, что кожа является
Кристина Асмус показала "горячий"
Эксперты научили распознавать
Помолодевший Стас Михайлов одевается
Анна Седокова считает излучаемую
Ученые считают, что жизнь на Земле
В Москве при нападении от ножевых ран
Медики готовят Меган Маркл к
Ученые рассказали, почему люди с
"Нахожу проблемы, там, где их нет":
Эксперты составили рейтинг самых
Смартфон Redmi 855 получил
Ученые: Жевательная резинка улучшает
Ясновидящая Саона выступила в защиту
Три кольца вокруг Солнца возникли над
Ольга Кабо опубликовала снимок в
Отец Марии Машковой настоял на её
Дочь Розы Сябитовой отдыхает в Париже с
Медицинские халаты могут быть опасны
Актриса Амалия Мордвинова была замечена
Аналитик составили рейтинг самых
Специалисты составили рейтинг самых
Певица Адель празднует свой день
Просмотреть все новости