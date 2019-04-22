До прихода на «Дом-2» Дмитрий Дмитренко занимался установкой кондиционеров





Мало кто из зрителей скандальной телестройки «Дом-2» знает, что до прихода на проект заботливый отец и начинающий певец занимался установкой кондиционеров. Мужчина был официально трудоустроен в фирме, руководство которой любезно согласилось дать ему отпуск за свой счёт, хотя на самом деле возвращаться на прежнее место Дмитренко так и не собирался.Лишь спустя полгода уже будучи участником проекта «Дом-2» Дмитрий Дмитренко заявился в родной город к работодателю, чтобы забрать свою трудовую книжку. Несмотря на опасения мужчины из-за своего не совсем хорошего поступка, начальство с пониманием отнеслось к случившемуся и не стало увольнять его по статье за прогулы.