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До прихода на «Дом-2» Дмитрий Дмитренко занимался установкой кондиционеров

Популярный участник телестройки «Дом-2» Дмитрий Дмитренко раньше занимался установкой кондиционеров. Кроме того, увольняться с работы перед приходом на проект он не спешил, а просто ушёл в отпуск за свой счёт.

До прихода на «Дом-2» Дмитрий Дмитренко занимался установкой кондиционеров


Мало кто из зрителей скандальной телестройки «Дом-2» знает, что до прихода на проект заботливый отец и начинающий певец занимался установкой кондиционеров. Мужчина был официально трудоустроен в фирме, руководство которой любезно согласилось дать ему отпуск за свой счёт, хотя на самом деле возвращаться на прежнее место Дмитренко так и не собирался.

До прихода на «Дом-2» Дмитрий Дмитренко занимался установкой кондиционеров


Лишь спустя полгода уже будучи участником проекта «Дом-2» Дмитрий Дмитренко заявился в родной город к работодателю, чтобы забрать свою трудовую книжку. Несмотря на опасения мужчины из-за своего не совсем хорошего поступка, начальство с пониманием отнеслось к случившемуся и не стало увольнять его по статье за прогулы.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 19:17

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