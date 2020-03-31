Huawei представила новую версию ноутбуков MateBook D 15





Если один из самых актуальных MateBook D 15 оснащается процессором Intel Core i5 c 8 гигабайтами оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью 256 гигабайт, то теперь компания анонсирует версию с более серьезной начинкой и увеличенным объемом оперативной памяти.Новинка основана на процессоре Intel Core 10-го поколения, оснащается дискретной видеокартой начального класса Nvidia GeForce MX250 и имеет SSD-накопитель с увеличенным до 512 гигабайт объемом. Во всех остальных характеристиках новый MateBook D 15 идентичен другим представителям этой линейки.Стоит отметить, что все устройства серии поставляются с IPS-дисплеями диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1080р и процессорами Intel. Стоимость анонсированной производителем комплектации должна стартовать с отметки в 732 доллара США.