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Huawei представила новую версию ноутбуков MateBook D 15

Китайский техногигант Huawei выпустил последнюю свежую модель в фирменной линейке компактных ноутбуков MateBook D 15 еще осенью 2019 года. Спустя почти шесть месяцев бренд представил новую комплектацию ноутбуков этой серии с более продвинутой начинкой.
Huawei представила новую версию ноутбуков MateBook D 15

Если один из самых актуальных MateBook D 15 оснащается процессором Intel Core i5 c 8 гигабайтами оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью 256 гигабайт, то теперь компания анонсирует версию с более серьезной начинкой и увеличенным объемом оперативной памяти.

Новинка основана на процессоре Intel Core 10-го поколения, оснащается дискретной видеокартой начального класса Nvidia GeForce MX250 и имеет SSD-накопитель с увеличенным до 512 гигабайт объемом. Во всех остальных характеристиках новый MateBook D 15 идентичен другим представителям этой линейки.

Стоит отметить, что все устройства серии поставляются с IPS-дисплеями диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1080р и процессорами Intel. Стоимость анонсированной производителем комплектации должна стартовать с отметки в 732 доллара США.

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Политика / Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:48

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