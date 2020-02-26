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Новая «ГАЗель NN» впервые замечена на дорогах в России

Новую модель Горьковского автозавода «ГАЗель NN, серийное производство которой еще не запущено, впервые заметили на дорогах в России. Снимки ходового экземпляра пока еще концептуального коммерческого фургона были сделаны в окрестностях Нижнего Новгорода.
Новая «ГАЗель NN» впервые замечена на дорогах в России

Судя по опубликованным снимкам, запечатленный на них автомобиль с колесной базой 4х4, имеет довольно короткий и высокий кузов, при этом у него довольно высокий клиренс, односкатная ошиновка, увеличенная грузоподъемность на заднем мосту, усиленная рама и дисковые тормоза на всех осях. Данный экземпляр, по информации ряда источников, оснащается турбированным 2,0-литровым дизельным агрегатом ЕА189 от VW Group, мощность которого составляет 136 лошадиных сил при 340 Нм максимального крутящего момента. Агрегируется этот двигатель 6-ступенчатой механической трансмиссией на тросовом приводе.

Серийная версия «ГАЗель NN» кроме немецкой силовой установки получит в свое распоряжение еще и пару других двигателей. Речь идет о бензиновой установке УМЗ Evotech, а также о турбированном дизеле китайской компании Huadong. О том, с какой трансмиссией будут поставляться фургоны в подобных комплектациях, информации пока нет. Эксперты предполагают, что речь может идти о роботизированной коробке передач, либо же о стандартном «автомате».

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Политика / Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:22

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