Новая «ГАЗель NN» впервые замечена на дорогах в России
Новую модель Горьковского автозавода «ГАЗель NN, серийное производство которой еще не запущено, впервые заметили на дорогах в России. Снимки ходового экземпляра пока еще концептуального коммерческого фургона были сделаны в окрестностях Нижнего Новгорода.
Судя по опубликованным снимкам, запечатленный на них автомобиль с колесной базой 4х4, имеет довольно короткий и высокий кузов, при этом у него довольно высокий клиренс, односкатная ошиновка, увеличенная грузоподъемность на заднем мосту, усиленная рама и дисковые тормоза на всех осях. Данный экземпляр, по информации ряда источников, оснащается турбированным 2,0-литровым дизельным агрегатом ЕА189 от VW Group, мощность которого составляет 136 лошадиных сил при 340 Нм максимального крутящего момента. Агрегируется этот двигатель 6-ступенчатой механической трансмиссией на тросовом приводе.
Серийная версия «ГАЗель NN» кроме немецкой силовой установки получит в свое распоряжение еще и пару других двигателей. Речь идет о бензиновой установке УМЗ Evotech, а также о турбированном дизеле китайской компании Huadong. О том, с какой трансмиссией будут поставляться фургоны в подобных комплектациях, информации пока нет. Эксперты предполагают, что речь может идти о роботизированной коробке передач, либо же о стандартном «автомате».
Судя по опубликованным снимкам, запечатленный на них автомобиль с колесной базой 4х4, имеет довольно короткий и высокий кузов, при этом у него довольно высокий клиренс, односкатная ошиновка, увеличенная грузоподъемность на заднем мосту, усиленная рама и дисковые тормоза на всех осях. Данный экземпляр, по информации ряда источников, оснащается турбированным 2,0-литровым дизельным агрегатом ЕА189 от VW Group, мощность которого составляет 136 лошадиных сил при 340 Нм максимального крутящего момента. Агрегируется этот двигатель 6-ступенчатой механической трансмиссией на тросовом приводе.
Серийная версия «ГАЗель NN» кроме немецкой силовой установки получит в свое распоряжение еще и пару других двигателей. Речь идет о бензиновой установке УМЗ Evotech, а также о турбированном дизеле китайской компании Huadong. О том, с какой трансмиссией будут поставляться фургоны в подобных комплектациях, информации пока нет. Эксперты предполагают, что речь может идти о роботизированной коробке передач, либо же о стандартном «автомате».