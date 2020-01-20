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Asus выпустила помещающийся на ладони мини-ПК с CPU Intel и набором портов

Компания Asus выпустила новейшее устройство, помещающееся на ладони, с уникальными характеристиками. Поклонникам бренда будет доступен мини-компьютер с инновационными CPU Intel, а также целым набором качественных портов.

О стоимости аппарата PC PN62 пока данных нет, однако параметры устройства вполне могут сделать его настоящим бестселлером. Так, мини-компьютер оснащен инновационным модулем CPU Intel, а также комплектом разъемов для подключения разного рода внешних девайсов. Размеры прибора действительно поражают, при высоте всего в 49 миллиметров его ширина и длина составляют по 115 миллиметров.

Интересно, что производительность такого компьютера достаточно высока, поскольку инженеры тайваньской корпорации оборудовали его новейшим модулем 10 генерации CPU Intel Core линейки Comet Lake. Все подробности технической оснащённости пока неизвестны, но большинство экспертов придерживается мнения, что оперативная память девайса составит 64 гигабайта. Для усиления позиций мини-устройства производитель предусмотрел возможность установки двух накопителей, 2,5-дюймовый чип М.2- формата. Как заверяют представители Asus, установить или заменить накопители в устройстве очень легко.

Для работы с любыми аксессуарами и внешними гаджетами здесь есть также очень хороший набор разъемов. Несмотря на миниатюрность, разработчики вместили сразу пять портов USB, три из которых принадлежат классу 3.1,а оставшиеся два - USB-C. Дополнительно покупатель сможет работать в режиме DisplayPort и HDMI. Но и этим в компании не ограничились, дав возможность установки ещё одного конфигурируемого разъёма. Пользователю предлагается выбрать любой: LAN, VGA, COM, DisplayPort или Thunderbolt 3.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:37

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