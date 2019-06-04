Курс рубля на сегодня, 4 июля 2019 года





В Сбербанке курс доллара равен 64.29 рублям при покупке и 65.57 рублям при продаже. А курс евро на сегодня, установленный Сбербанком, составляет 72.31 рублей при покупке и 74.88 при продаже.Как рассказывают аналитики "Нордеа-Банка" Т. Евдокимова и Г. Жирнов, цена на нефть подешевела на 12% с конца мая. За этот же период времени рубль упал практически на 1 процент.На данный момент российская валюта находится в зоне риска по нескольким причинам. Во-первых, мировая экономика не сдвигается с места, а рисковые активы остаются в тени из-за нарастающей торговой войны. Во-вторых, глобальный рынок страдает в результате негативных настроений, преобладающих на нем уже достаточно долгое время.Если верить экспертам, то на этой неделе доллар лишь укрепится. Инвесторы не берутся рисковать, так как рубль интенсивно рос в течение первых трех месяцев этого года, однако за последнее время курс доллара только колебался в районе 64-65.5 рублей.Эксперты уверенно полагают, что курс доллара возрастет до 70 рублей до конца 2019 года. Июнь лишь проверяет возможность изменения установленного потолка.