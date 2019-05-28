Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: ХАМАС ставит целью геноцид еврейского народа





Напомним, что с 4 мая из сектора Газа было выпущено более 600 ракет в сторону Израиля, четверо израильтян погибло, около 150 получили ранения.«Ракетные удары по израильским населённым пунктам – это спланированное массовое убийство евреев, которое, вне всякого сомнения, является военным преступлением, – заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Нам известно, что ХАМАС, в соответствии с его уставом и заявлениями, ставит целью этнические чистки и геноцид еврейского народа, поэтому его действия должны квалифицироваться так же, как и массовые расстрелы еврейских общин в Питтсбурге и Сан-Диего».«Мы призываем международное сообщество оказать всестороннюю поддержку Израилю, взглянуть на происходящее как на неприкрытую авантюру руководства ХАМАС, которое использует палестинцев в качестве пешек в своей кровавой игре», - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.Перемирия между сторонами удалось добиться лишь к 20 мая. Договорённости будут действовать в течение полугода.* * *