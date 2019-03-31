Выборы 2019: Процедура проведения седьмого голосования за президента Украины

Результаты выборов и экзит-полы





Президент, набравший большее число голосов, будет избран на следующие пять лет. Все подробности о процедуре проведения выборов, а также свежие новости и статистика с избирательных участков описаны в материале, предоставленном РБК Украина.Сегодня в стране началось голосование за следующего Президента Украины. Выборы начались в 8 утра по всей стране. В 199 избирательных округах расположено около 30 тысяч участков, в котором граждане страны могут отдать свой голос за кандидата.Первые результаты выборов, так называемые экзит-полы, будут оглашены только когда закроются все избирательные участки. А произойдет это в 20:00. Информация будет предоставлена Центром Разумкова, на телевидении, КМИС и так далее. Помимо всего этого подсчетом голосов параллельно займутся штабы кандидатов.В рамках новейшей истории Украины данные выборы будут седьмыми по счету. Леонид Кравчук стал первым Президентом Украины после того как она приобрела независимость в 1991 году. Затем, в 1994 году его пост занял Леонид Кучма, который затем был переизбран на второй срок. После него пост занял Виктор Ющенко в 2005 году. В 2010 году Президентом Украины стал Виктор Янукович. Он стоял во главе государства вплоть до 2014 года, когда его заменил Петр Порошенко.В статье 103 Конституции Украины прописано, что Президент страны избирается на срок в пять лет. Однако Президент может переизбираться на второй срок, но не более. Иными словами, если после выборов 2019 года Петр Порошенко останется во главе страны, то он сможет заниматься этот пост лишь до 2024 года.Первые и предварительные результаты выборов будут опубликованы сразу после окончания выборов в 20:00. Именно эти результаты и называются экзит-полами. Информация в них собирается с помощью опроса граждан, проголосовавших на избирательном участке. Избирателей опрашивают как представители социологических центров, которые в предвыборный период публикуют рейтинги популярности кандидатов, так и штабы самих кандидатов.Центральная избирательная комиссия начнет подсчитывать голоса, отданные за кандидатов, после окончания выборов. В процессе подсчета голосов ЦИК будет публиковать промежуточные результаты на официальном сайте.Полные и окончательные результаты первого тура выборов будут опубликованы до 10 апреля.