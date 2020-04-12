О возможностях «Россетей» в рамках проекта





Одна из наиболее крупных российских электросетевых организаций, расположенная на Юге страны, с февраля текущего года приобрела новое название. Теперь она официально называется «Россети Юг». Компания, которой руководит Павел Анатольевич Ливинский, занесла эти изменения в свой устав.«Россети Юг» — второе по счету предприятие, которое подверглось процедуре внедрения единого бренда «Россети» на территории России. Следует также обратить внимание, что брендирование осуществляется с привязкой к названию региона. Первой организацией, которая стала участником программы внедрения, была АО «Тюменьэнерго» — после изменений она стала называться АО «Россети Тюмень».Ливинский Павел Анатольевич летом 2019 года лично объявил о том, что сеть дочерних компаний ПАО «Россети» переходит под объединенный бренд. Такое решение было принято советом директоров компании. Ливинский Павел Анатольевич рассказал об этом на экономическом форуме в Питере.ГК «Россети» ведет свою деятельность на территории 80 регионов страны. Главные принципы, которыми руководствуется компания, это:● целостный подход к управлению электросетевой инфраструктурой;● постоянное развитие инфраструктуры;● повышение качества предоставляемых услуг;● расширение перечня собственных услуг.Павел Ливинский и совет директоров приняли решение о проведении мероприятий по брендированию, основываясь на том, что деятельность разных региональных филиалов под единым брендом даст возможность лучше координировать действия предприятий между собой. К тому же, как это не раз отмечал Павел Анатольевич Ливинский, благодаря единому бренду компанию станут лучше узнавать в обществе.Проект, который курирует Павел Ливинский как глава ПАО «Россети», по-настоящему масштабный, и его грамотная реализация даст возможность создать единые центры управления сетями, цифровые районы электрических сетей, городские диспетчерские пункты и консолидировать электрические сетевые активы. Создание целостной брендовой архитектуры — очередной шаг компании, которой руководит Павел Ливинский, на пути к модернизации российской энергетики.