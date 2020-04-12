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Павел Ливинский объявил об окончании второго этапа внедрения бренда «Россети» на Юге России

Компания ПАО «Россети» под руководством Павла Ливинского завершила второй этап внедрения единого бренда «Россети» в южном распределительном комплексе.
Павел Ливинский объявил об окончании второго этапа внедрения бренда «Россети» на Юге России

«Россети» под руководством Павла Ливинского завершили второй этап внедрения бренда компании на Юге России

Одна из наиболее крупных российских электросетевых организаций, расположенная на Юге страны, с февраля текущего года приобрела новое название. Теперь она официально называется «Россети Юг». Компания, которой руководит Павел Анатольевич Ливинский, занесла эти изменения в свой устав.

«Россети Юг» — второе по счету предприятие, которое подверглось процедуре внедрения единого бренда «Россети» на территории России. Следует также обратить внимание, что брендирование осуществляется с привязкой к названию региона. Первой организацией, которая стала участником программы внедрения, была АО «Тюменьэнерго» — после изменений она стала называться АО «Россети Тюмень».

Ливинский Павел Анатольевич летом 2019 года лично объявил о том, что сеть дочерних компаний ПАО «Россети» переходит под объединенный бренд. Такое решение было принято советом директоров компании. Ливинский Павел Анатольевич рассказал об этом на экономическом форуме в Питере.

О возможностях «Россетей» в рамках проекта


ГК «Россети» ведет свою деятельность на территории 80 регионов страны. Главные принципы, которыми руководствуется компания, это:

● целостный подход к управлению электросетевой инфраструктурой;

● постоянное развитие инфраструктуры;

● повышение качества предоставляемых услуг;

● расширение перечня собственных услуг.

Павел Ливинский и совет директоров приняли решение о проведении мероприятий по брендированию, основываясь на том, что деятельность разных региональных филиалов под единым брендом даст возможность лучше координировать действия предприятий между собой. К тому же, как это не раз отмечал Павел Анатольевич Ливинский, благодаря единому бренду компанию станут лучше узнавать в обществе.

Проект, который курирует Павел Ливинский как глава ПАО «Россети», по-настоящему масштабный, и его грамотная реализация даст возможность создать единые центры управления сетями, цифровые районы электрических сетей, городские диспетчерские пункты и консолидировать электрические сетевые активы. Создание целостной брендовой архитектуры — очередной шаг компании, которой руководит Павел Ливинский, на пути к модернизации российской энергетики.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:23

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