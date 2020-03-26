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Юрий Арутюнов прокомментировал правовые аспекты нерабочей недели

Решение президента РФ о признании недели с 28 марта по 5 апреля 2020 г. нерабочей вызвано пандемией коронавируса. Поскольку данное решение носит вынужденный и временный характер, специфика оплаты труда в данной ситуации Трудовым кодексом РФ не определена.

В то же время Трудовой кодекс РФ регулирует порядок оплаты времени простоя по решению работодателя. Согласно ст. 157 ТК РФ, период простоя по решению работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной платы работника.

Однако поскольку нерабочая неделя в условиях эпидемии установлена в соответствии с решением главы государства, простой не может быть вменен в вину работодателю. Работодатель не в состоянии повлиять на эпидемиологическую обстановку в городе, поэтому в текущей ситуации может быть применена ч. 2 ст. 157 ТК РФ – время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника.
Юрий Арутюнов прокомментировал правовые аспекты нерабочей недели

Такой вынужденный простой оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада или должностного оклада. Эта сумма рассчитывается пропорционально времени простоя.

Соответственно, граждане РФ, отправляемые в недельный отпуск, могут получить лишь 2/3 от тарифной ставки или должностного оклада за неделю. Но в отдельных ситуациях работодатель может сам устанавливать размер оплаты труда своих сотрудников в пределах, не ниже установленных трудовым законодательством.

Стоит отметить, что если работодатель не издаст официальный приказ о простое, то он будет обязан оплачивать нерабочую неделю своим сотрудникам в полном размере. На дистанционно работающих сотрудников положение о простое не распространяется, если они продолжают выполнять свои трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором, заключенным с работодателем.

На данный момент не ясно, как именно будет оформлено решение о объявлении выходными рабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Трудовой кодекс разрешает переносить установленные законом выходные дни на другие дни постановлением правительства либо федеральным законом. Однако, согласно тому же ТК, постановление правительства о таком переносе должно быть официально опубликовано не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года или, в крайнем случае, не позднее чем за два месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня.

Юрий Арутюнов, адвокат

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:28

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