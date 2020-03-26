Юрий Арутюнов прокомментировал правовые аспекты нерабочей недели





В то же время Трудовой кодекс РФ регулирует порядок оплаты времени простоя по решению работодателя. Согласно ст. 157 ТК РФ, период простоя по решению работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной платы работника.Однако поскольку нерабочая неделя в условиях эпидемии установлена в соответствии с решением главы государства, простой не может быть вменен в вину работодателю. Работодатель не в состоянии повлиять на эпидемиологическую обстановку в городе, поэтому в текущей ситуации может быть применена ч. 2 ст. 157 ТК РФ – время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника.Такой вынужденный простой оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада или должностного оклада. Эта сумма рассчитывается пропорционально времени простоя.Соответственно, граждане РФ, отправляемые в недельный отпуск, могут получить лишь 2/3 от тарифной ставки или должностного оклада за неделю. Но в отдельных ситуациях работодатель может сам устанавливать размер оплаты труда своих сотрудников в пределах, не ниже установленных трудовым законодательством.Стоит отметить, что если работодатель не издаст официальный приказ о простое, то он будет обязан оплачивать нерабочую неделю своим сотрудникам в полном размере. На дистанционно работающих сотрудников положение о простое не распространяется, если они продолжают выполнять свои трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором, заключенным с работодателем.На данный момент не ясно, как именно будет оформлено решение о объявлении выходными рабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Трудовой кодекс разрешает переносить установленные законом выходные дни на другие дни постановлением правительства либо федеральным законом. Однако, согласно тому же ТК, постановление правительства о таком переносе должно быть официально опубликовано не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года или, в крайнем случае, не позднее чем за два месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня.