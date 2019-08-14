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Двигательный терапевт доказал, что ортопедическая обувь может нанести вред детям

Многие российские врачи в поликлиниках часто назначают детям ортопедическую обувь даже после планового осмотра и без существенных жалоб. Такая тенденция распространена из-за профилактических целей и желания медиков искоренить возможность развития отклонений, среди которых варус, вальгус, икс-ноги и другие проблемы. На деле подобная практика может не просто не помочь, а вызвать обратный эффект, пишет glasnarod.ru

Эксперт Артем Ранюшкин рассказал, что современная ортопедическая обувь почти никак не сказывается на решении детских проблем.

Зачастую мышцы в ней расслабляются, из-за чего поддаются деформации. На практике медики постоянно сталкиваются с претензиями родителей по поводу того, что после ношения ортопедической обуви состояние ног стало еще хуже. По мнению специалиста, искривление ног происходит по следующим причинам:
• Слабость мышц. В этом случае искривление становится заметным после того, как ребенок начинает ходить.
• Тонус по одной стороне. Из-за этого у ребенка может развиться вальгус или варус.
• Внешние факторы. К ним относятся широкие игрушки, которые ребенок зажимает между ног, машинки и многое другое.
Двигательный терапевт доказал, что ортопедическая обувь может нанести вред детям

Многие специалисты склоняются к мнению, что вальгус в возрасте ребенка до 6 лет не должен вызывать беспокойства. Ношение обычной обуви должно быстро исправить ситуацию. На самом деле пятка после определения положения уже не может смещаться, из-за чего с недугом необходимо бороться. Для этого применяют специальные упражнения для укрепления мышц. Избавление от вальгуса существенно улучшает состояние ребенка и снижает усталость при ходьбе и ночные боли. Существует и ряд способов борьбы с недугом:
1. Нужно подбирать более легкую обувь со сгибающейся подошвой.

2. Высокие задники нужно исключить.
3. Обувь должна быть на 1 сантиметр больше стопы ребенка.

Существуют и категории детей, которым не нужна ортопедическая обувь. Даже в случае наличия неврологических искривлений ее применяют в виде дополнительного инструмента.

Артём Ранюшкин, высказавший соответствующее мнение, имеет восьмилетний опыт работы двигательным терапевтом. Также он создал методику по работе с детьми, страдающими от ДЦП, эпилепсии и синдрома Дауна. Ранюшкин прошел более 20 программ повышения квалификации и обучения в странах Европы.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 12:33

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