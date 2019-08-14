Двигательный терапевт доказал, что ортопедическая обувь может нанести вред детям





Эксперт Артем Ранюшкин рассказал, что современная ортопедическая обувь почти никак не сказывается на решении детских проблем.Зачастую мышцы в ней расслабляются, из-за чего поддаются деформации. На практике медики постоянно сталкиваются с претензиями родителей по поводу того, что после ношения ортопедической обуви состояние ног стало еще хуже. По мнению специалиста, искривление ног происходит по следующим причинам:• Слабость мышц. В этом случае искривление становится заметным после того, как ребенок начинает ходить.• Тонус по одной стороне. Из-за этого у ребенка может развиться вальгус или варус.• Внешние факторы. К ним относятся широкие игрушки, которые ребенок зажимает между ног, машинки и многое другое.Многие специалисты склоняются к мнению, что вальгус в возрасте ребенка до 6 лет не должен вызывать беспокойства. Ношение обычной обуви должно быстро исправить ситуацию. На самом деле пятка после определения положения уже не может смещаться, из-за чего с недугом необходимо бороться. Для этого применяют специальные упражнения для укрепления мышц. Избавление от вальгуса существенно улучшает состояние ребенка и снижает усталость при ходьбе и ночные боли. Существует и ряд способов борьбы с недугом:1. Нужно подбирать более легкую обувь со сгибающейся подошвой.2. Высокие задники нужно исключить.3. Обувь должна быть на 1 сантиметр больше стопы ребенка.Существуют и категории детей, которым не нужна ортопедическая обувь. Даже в случае наличия неврологических искривлений ее применяют в виде дополнительного инструмента.Артём Ранюшкин, высказавший соответствующее мнение, имеет восьмилетний опыт работы двигательным терапевтом. Также он создал методику по работе с детьми, страдающими от ДЦП, эпилепсии и синдрома Дауна. Ранюшкин прошел более 20 программ повышения квалификации и обучения в странах Европы.