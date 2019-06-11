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«ИКС Холдинг» стал первым глобальным партнером IBM в России

Корпорация IBM объявила о присвоении звания глобального партнера «ИКС Холдингу» на Петербургском международном экономическом форуме. Партнерство такого уровня в России будет развиваться впервые.

«ИКС Холдинг» стал первым глобальным партнером IBM в России


Компании договорились о расширении географии сотрудничества. Согласно новому соглашению, компания YADRO «ИКС Холдинга» получила право реализовывать продукцию, произведенную по контракту с IBM, за пределами России. Таким образом, «ИКС Холдинг» может стать поставщиком комплексных ИТ-решений для целого ряда зарубежных стран. Точный перечень стран для экспорта технологий будет определен в отдельном соглашении с IBM.

«Результат нашего почти пятилетнего сотрудничества с компанией IBM — это уникальный успешный опыт для отечественных технологических компаний. Мы вышли далеко за пределы стандартных взаимоотношений, принятых в индустрии. Мы не просто один из крупнейших OEM-клиентов IBM в мире, наши инженерные команды интегрированы в глобальное взаимодействие, осуществляя существенный вклад в развитие целого ряда технологий. Имея значимый вес на международной арене, мы активно поддерживаем и развиваем локальную экосистему технологических компаний, что является основой стратегии преумножения для всех компаний, входящих в «ИКС Холдинг» – рассказал Артем Икоев, директор по технологиям компании YADRO.

В результате глобального сотрудничества компания YADRO «ИКС Холдинга» планирует заработать порядка 10 миллионов долларов только на экспорте ИТ-решений заграницу. Отдельным направлением сотрудничества станет локализация производства мейнфреймов корпорации IBM в России на базе компании YADRO. По оценкам экспертов, спрос на подобные продукты будет особенно высок в 2019 году в связи с обновлением устаревших систем большей частью российских компаний. Помимо этого, YADRO сконцентрируется и на выпуске собственных продуктов, которые появятся на рынке в ближайшие несколько лет.



 
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Общество / Технологии
Добавил: Инна Сегодня, 17:14

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