Сгорел дом инициатора диалога с противниками экотехнопарка «Шиес»
В населенном пункте Урдома Архангельской области, сгорело жилое помещение Сергея Литвинова. По сообщению свидетелей, возгорание было и в опорном пункте полиции, пишет lenta.ru
Незадолго до происшествия, Литвиновым и инвестором было открыто учреждение, посвященное предстоящему проекту. Там же была организованна встреча с местным населением.
Вблизи станции Шиес будет создан экотехнопарк, перерабатывающий отходы из Москвы и Московской области.
Жители Архангельской области и Республики Коми, начиная с осени прошлого года, регулярно бастуют против проекта.
Митингующие разобрали металлическое ограждение стройплощадки.
Незадолго до происшествия, Литвиновым и инвестором было открыто учреждение, посвященное предстоящему проекту. Там же была организованна встреча с местным населением.
Вблизи станции Шиес будет создан экотехнопарк, перерабатывающий отходы из Москвы и Московской области.
Жители Архангельской области и Республики Коми, начиная с осени прошлого года, регулярно бастуют против проекта.
Митингующие разобрали металлическое ограждение стройплощадки.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:48