Сгорел дом инициатора диалога с противниками экотехнопарка «Шиес»





Незадолго до происшествия, Литвиновым и инвестором было открыто учреждение, посвященное предстоящему проекту. Там же была организованна встреча с местным населением.Вблизи станции Шиес будет создан экотехнопарк, перерабатывающий отходы из Москвы и Московской области.Жители Архангельской области и Республики Коми, начиная с осени прошлого года, регулярно бастуют против проекта.Митингующие разобрали металлическое ограждение стройплощадки.