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Сгорел дом инициатора диалога с противниками экотехнопарка «Шиес»

В населенном пункте Урдома Архангельской области, сгорело жилое помещение Сергея Литвинова. По сообщению свидетелей, возгорание было и в опорном пункте полиции, пишет lenta.ru
Сгорел дом инициатора диалога с противниками экотехнопарка «Шиес»

Незадолго до происшествия, Литвиновым и инвестором было открыто учреждение, посвященное предстоящему проекту. Там же была организованна встреча с местным населением.

Вблизи станции Шиес будет создан экотехнопарк, перерабатывающий отходы из Москвы и Московской области.

Жители Архангельской области и Республики Коми, начиная с осени прошлого года, регулярно бастуют против проекта.

Митингующие разобрали металлическое ограждение стройплощадки.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:48

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