Структуры Елены Батуриной начали застраивать Европу





Как сообщалось ранее, участок площадью 4,600 квадратных метров, расположенный непосредственно на береговой линии недалеко от центра города Лимассола, был приобретен в ноябре 2016 года. Близость участка к важнейшим транспортным путям делает легким доступ ко всем значимым локациям Лимассола. Продажа квартир в комплексе уже началась.««Символ» - это целостный современный девелоперский проект, в сердце которого – предложение будущим жильцам максимум комфорта и благ. Его отличительными чертами являются уникальная внутренняя и внешняя архитектура, пляж, который начинается буквально у порога, великолепный вид на море, исчерпывающий список услуг и высокоразвитая инфраструктура», - рассказывает руководитель Александр Резчиков.Разработанный известным испанским архитектором Риккардо Бофиллом и его студией Tallerde Arquitectura проект здания включает 23 квартиры общей площадью 7 тысяч квадратных метров. Концепт делает возможным индивидуальное планирование пространства квартир, изменение их размера и типологии. На территории жилого комплекса также будут расположены подземная парковка, спортивно-оздоровительный комплекс, зоны отдыха, бассейн и частный сад; жильцам будут предоставлены услуги консьержа и собственной службы безопасности.«Архитектурные решения, месторасположение и услуги, доступ к которым получат жильцы, сделают этот проект знаковым для Лимассола. Мягкий климат Кипра, «дружелюбные» миграционные правила и налогообложение в области приобретения недвижимости делает объекты в этой стране очень привлекательными для иностранных покупателей», - добавляет пресс-секретарь Елены Батуриной Геннадий Теребков.Елена Батурина обладает обширным опытом управления проектами в сфере девелопмента и строительства. Она возглавляла собственную компанию «Интеко» на протяжении двадцати лет. Под ее руководством компания быстро стала одним из лидирующих строительных предприятий страны – со значительным портфолио успешных проектов, реализованных в России и за ее пределами.В круг ее коммерческих интересов на сегодняшний день входит гостиничный бизнес в Ирландии, Чехии и России; бизнес в сфере возобновляемой энергетики (Италия и Греция); немецкая инжиниринговая компания, занимающаяся мембранными технологиями и работавшая, в частности, над раздвижной крышей центрального корта Уимблдона. Батурина также имеет обширные интересы в области коммерческой и жилой недвижимости в Евросоюзе, США, Казахстане и России.Последний рейтинг Forbes указывает, что Батурина является богатейшей женщиной-миллиардером в России с состоянием$1,2 млрд.