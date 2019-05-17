Структуры Елены Батуриной начали застраивать Европу
Инвестиционные структуры международного предпринимателя Елены Батуриной объявили о завершении оформления всех необходимых разрешений и начале строительства жилого комплекса «Символ», элитного девелопмента в городе Лимассол, Кипр. Строительные работы будет выполнять кипрская компания Cyfield Group, его завершение запланировано на 2021 год.
Как сообщалось ранее, участок площадью 4,600 квадратных метров, расположенный непосредственно на береговой линии недалеко от центра города Лимассола, был приобретен в ноябре 2016 года. Близость участка к важнейшим транспортным путям делает легким доступ ко всем значимым локациям Лимассола. Продажа квартир в комплексе уже началась.
««Символ» - это целостный современный девелоперский проект, в сердце которого – предложение будущим жильцам максимум комфорта и благ. Его отличительными чертами являются уникальная внутренняя и внешняя архитектура, пляж, который начинается буквально у порога, великолепный вид на море, исчерпывающий список услуг и высокоразвитая инфраструктура», - рассказывает руководитель Александр Резчиков.
Разработанный известным испанским архитектором Риккардо Бофиллом и его студией Tallerde Arquitectura проект здания включает 23 квартиры общей площадью 7 тысяч квадратных метров. Концепт делает возможным индивидуальное планирование пространства квартир, изменение их размера и типологии. На территории жилого комплекса также будут расположены подземная парковка, спортивно-оздоровительный комплекс, зоны отдыха, бассейн и частный сад; жильцам будут предоставлены услуги консьержа и собственной службы безопасности.
«Архитектурные решения, месторасположение и услуги, доступ к которым получат жильцы, сделают этот проект знаковым для Лимассола. Мягкий климат Кипра, «дружелюбные» миграционные правила и налогообложение в области приобретения недвижимости делает объекты в этой стране очень привлекательными для иностранных покупателей», - добавляет пресс-секретарь Елены Батуриной Геннадий Теребков.
Елена Батурина обладает обширным опытом управления проектами в сфере девелопмента и строительства. Она возглавляла собственную компанию «Интеко» на протяжении двадцати лет. Под ее руководством компания быстро стала одним из лидирующих строительных предприятий страны – со значительным портфолио успешных проектов, реализованных в России и за ее пределами.
В круг ее коммерческих интересов на сегодняшний день входит гостиничный бизнес в Ирландии, Чехии и России; бизнес в сфере возобновляемой энергетики (Италия и Греция); немецкая инжиниринговая компания, занимающаяся мембранными технологиями и работавшая, в частности, над раздвижной крышей центрального корта Уимблдона. Батурина также имеет обширные интересы в области коммерческой и жилой недвижимости в Евросоюзе, США, Казахстане и России.
Последний рейтинг Forbes указывает, что Батурина является богатейшей женщиной-миллиардером в России с состоянием$1,2 млрд.
Как сообщалось ранее, участок площадью 4,600 квадратных метров, расположенный непосредственно на береговой линии недалеко от центра города Лимассола, был приобретен в ноябре 2016 года. Близость участка к важнейшим транспортным путям делает легким доступ ко всем значимым локациям Лимассола. Продажа квартир в комплексе уже началась.
««Символ» - это целостный современный девелоперский проект, в сердце которого – предложение будущим жильцам максимум комфорта и благ. Его отличительными чертами являются уникальная внутренняя и внешняя архитектура, пляж, который начинается буквально у порога, великолепный вид на море, исчерпывающий список услуг и высокоразвитая инфраструктура», - рассказывает руководитель Александр Резчиков.
Разработанный известным испанским архитектором Риккардо Бофиллом и его студией Tallerde Arquitectura проект здания включает 23 квартиры общей площадью 7 тысяч квадратных метров. Концепт делает возможным индивидуальное планирование пространства квартир, изменение их размера и типологии. На территории жилого комплекса также будут расположены подземная парковка, спортивно-оздоровительный комплекс, зоны отдыха, бассейн и частный сад; жильцам будут предоставлены услуги консьержа и собственной службы безопасности.
«Архитектурные решения, месторасположение и услуги, доступ к которым получат жильцы, сделают этот проект знаковым для Лимассола. Мягкий климат Кипра, «дружелюбные» миграционные правила и налогообложение в области приобретения недвижимости делает объекты в этой стране очень привлекательными для иностранных покупателей», - добавляет пресс-секретарь Елены Батуриной Геннадий Теребков.
Елена Батурина обладает обширным опытом управления проектами в сфере девелопмента и строительства. Она возглавляла собственную компанию «Интеко» на протяжении двадцати лет. Под ее руководством компания быстро стала одним из лидирующих строительных предприятий страны – со значительным портфолио успешных проектов, реализованных в России и за ее пределами.
В круг ее коммерческих интересов на сегодняшний день входит гостиничный бизнес в Ирландии, Чехии и России; бизнес в сфере возобновляемой энергетики (Италия и Греция); немецкая инжиниринговая компания, занимающаяся мембранными технологиями и работавшая, в частности, над раздвижной крышей центрального корта Уимблдона. Батурина также имеет обширные интересы в области коммерческой и жилой недвижимости в Евросоюзе, США, Казахстане и России.
Последний рейтинг Forbes указывает, что Батурина является богатейшей женщиной-миллиардером в России с состоянием$1,2 млрд.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 07:34